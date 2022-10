Danijela Dvornik zamijenila je život u gradu za onaj na otoku te je svojim fanovima pokazala kako izgleda njezin početak tjedna.

Danijela Dvornik na svojem profilu na Instagramu podijelila je video zapis u kojem je dočarala kako izgleda život na otoku.

"Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako", govorila je na početku snimke, a zatim pokazala i prijateljicu koja joj je pravila društvo.

"Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga", nastavila je Dvornik.

"Baš smo bezobrazne, mi se izvinjavamo, malo nam je i neugodno što vam to ovako prezentiramo ispada da vas mi zafrkavamo, ali gledajte to je jedna privilegija da vi možete ujutro nešto odraditi i onda skočiti u more da se malo osvježite. Ali more jednostavno zove i dok god bude ovako mi ćemo se kupat", zaključila je na kraju.

U opisu je dodala: "Radni ponedjeljak na otoku".

"Zavidim ti", "Blago ti se", "To. Mi smo jutros brali masline, a sad uživamo na plaži", "Baš uživaš", "Super ti je", nizali su se komentari zavidnih pratitelja.

