Tužna sudbina čovjeka zbog kojeg se vrištalo u studiju Supertalenta: "Nastavit ću živjeti život punim plućima, kao da bi mi svaki dan mogao biti posljednji"

Amerikanac Dan Meyer došao je u Hrvatsku samo zbog Supertalenta, a nakon što je izveo opasnu točku, podijelio i svoju tešku životnu priču.

"Čast mi je što radim u glazbenoj industriji u Nashvilleu u Tennesseeju već skoro 20 godina. Nadam se da će moj večerašnji nastup zaista dobro proći. Nadam se da će svima biti iznenađenje", rekao je Amerikanac Dan Meyer prije nastupa u prvoj emisiji showa Supertalent.

Bio je malo nervozan prije nastupa, pokušavao se sjetiti što treba reći na hrvatskom i brinuo se hoće li uspjeti u onome što je namjeravao izvesti.

U Hrvatsku je došao samo radi ovog nastupa, a Maja je pohvalila njegov stajling. Rekao je nekoliko rečenica na hrvatskom, a kaže da se snašao uz pomoć Googlea.

Ovako je najavio svoj nastup.

"Moj cilj je pokušati izvesti nemoguće pred vašim očima, ovdje danas u Zagrebu", rekao je.

Reakcija žirija pokazala je da im nije jasno o čemu priča. Maju je zanimalo je li riječ o magiji, no on je odlučno rekao da ne. Prije njegova nastupa prikazano je i upozorenje da bi scene mogle biti uznemirujuće te da se nikako ne pokušava izvesti ono što ćete vidjeti. A onda je napravio ono čega su se Martina i Maja najviše pribojavale.

"To nije pravi mač", govorila je Maja, a ovo nikome nije bilo jednostavno gledati.

Nakon što je progutao mač, zamolio je članove žirija da odaberu svoje oružje. Najavio je da će izvesti nešto posebno te pokazao jedan vijugavi mač, zaobljeni mač i pilu. Dao im je da biraju, no onda ih je iznenadio rekavši da će sve progutati.

Maja je gledala u nevjerici te je čak i opsovala.

"Meni je zlo", rekla je Maja, a Martina te prizore nije mogla ni gledati.

I Dan je zbilja progutao sve, a najgore je bilo gledati trenutak s pilom, koju je iz njega izvukla Maja.

I kad su svi mislili da je performansu kraj, zatražio je Fabijanovu pomoć. Zamolio ga je da glumi Indianu Jonesa i da drži bič. Fabijanov zadatak bio je izvući bičem mač koji je Dan progutao. I u svemu je uspio.

Sve je zanimalo zašto se bavi tim poslom.

"Prvih 20 godina života proveo sam u ogromnom strahu. Nisam mogao govoriti, tresao bih se, zamuckivao, a nasilnici bi me tukli. I to je trajalo 20 godina. Noć prije 21. rođendana odlučio sam ubiti sve svoje strahove. Odlučio sam da želim riskirati i prihvaćati izazove. Izmolio sam kratku molitvu i predao sve svoje strahove Bogu i moj se život promijenio. 1997. godine čuo sam da je manje od 12 gutača mačeva na cijelom svijetu. I počeo sam to vježbati jer sam htio učiniti nešto što nasilnici nisu mogli. Htio sam pronaći svoju svrhu, svoj poziv, htio sam učiniti nešto posebno sa svojim životom i dokazati da nemoguće nije nemoguće. Večeras sam to dokazao upravo ovdje", oduševio je Dan svojim odgovorom.

"Dug je bio proces. Vježbao sam 10 do 12 puta na dan, i tako četiri godine dok nisam uspio progutati prvi mač. Sada držim 40 svjetskih rekorda i ovime se profesionalno bavim te inspiriram ljude da učine nemoguće u svojim životima", rekao je te dodao da postoji još nešto što nije podijelio sa žirijem.

"Prošle godine saznao sam da imam dva tumora. Borim se s rakom i nadam se da ga mogu pobijediti. U suprotnom, nastavit ću živjeti život punim plućima, iskoristiti svaku priliku i živjeti kao da bi mi svaki dan mogao biti posljednji", ispričao je Dan.

"Pozivam i gledatelje na isto, morate živjeti život punim plućima. Činite najviše što možete dok imate priliku. Svi umiremo, ali ne živimo svi svoje živote u potpunosti. Ovo činim za sve vas kojima je rečeno da nikad ništa neće postići i da nikad neće ništa dobro učiniti sa svojim životom. Zato ovo radim", poručio je, a publika je ustala i zapljeskala mu.

"Vaš je govor još bolji od vašeg talenta. Trenutačno samo želim doći kući i ispričati mužu što sam upravo vidjela. Iskreno se nadam da ćete pobijediti sve i iz dubine duše mislim da hoćete. Vi to možete", izjavila je Maja u suzama.

Dan je od žirija dobio 4 da i prošao je dalje.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Šuput se pretvorila u buket cvijeća: Kad smo mislili da nas više ne može iznenaditi, ona nam spremi ovo!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Zbunjujući Supertalent trenutak u kojem Bilmana baš nitko nije shvatio: ''Što me gledaš, pa ti si u njenom klanu!''