Preminuo otac Dalibora Petka, voditelj mu posvetio dirljivu objavu: ''Teško mi je uopće naći riječi...''

Dalibor Petko zauvijek se oprostio od svog voljenog oca.

Voditelj Dalibor Petko emotivnom objavom na društvenim mrežama zauvijek se oprostio od voljenog oca Stjepana.

"Drugima si bio veseljak, dobričina, zafrkant, ali kad je trebalo, prijatelj u svakoj nevolji. Nama si bio najbolji tata i djed, a mami ljubav života", počeo je Dalibor.

"I hvala ti na svemu što si nam dao, jer si i od onog najmanjeg izvukao maksimum. Uvijek si bio na mojoj strani, štogod sam napravio, makar i pogrešno. Znao si da mi ne možeš priuštiti puno, ali to što si mi dao ne može nadomjestiti sav novac ovog svijeta. Uvijek si me gledao s ponosom i mislio o meni sve najbolje. I taj pogled pratio me sve do našeg posljednjeg susreta. S mamom si proveo 55 godina i uvijek si ju stavljao na prvo mjesto. Znam da ti je najvažnije da ona bude dobro i obećajemo ti da ćemo uvijek paziti na nju. Teško mi je uopće naći riječi. Danas smo se oprostili od tebe i bilo je jako teško. Ali tješi nas da boli više nema i da ćeš zauvijek biti tu u našim srcima. Za sve što i nismo izgovorili, znali smo. Zbogom Tatek moj, tužan sam ti jako.

