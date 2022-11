Cristianu Ronaldu uspjelo je nešto što dosad nikome nije, a na dobrom je putu da obori još jedan zanimljiv rekord!

Cristiano Ronaldo postao je prva osoba koja je dosegla 500 milijuna pratitelja na Instagramu.

Nogometaš Cristiano Ronaldo već je neko vrijeme najpraćenija osoba na Instagramu, a sada je na društvenoj mreži oborio još jedan rekord.

Nogometaša od ovog tjedna na Instagramu prati više od 500 milijuna ljudi, što nikome dosad nije uspjelo.

❗️Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 500 million followers on Instagram. pic.twitter.com/htazFlLJiR