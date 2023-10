Supruga nestašnog nogometaša progovorila o njihovim najtežim danima: ''Naša veza nije imala budućnost...''

Coleen Rooney, supruga britanskog nogometaša Waynea Rooneyja, prisjetila se trenutka kad je zamalo raskinula brak s Wayneom zbog njegovih pijanih bježanja s drugim ženama, otkrila je što mu je tada rekla.

Supruga britanskog nogometaša Waynea Rooneyja Coleen Rooney opisala je trenutak kad je bila blizu raskida braka s Wayneom zbog njegovih pijanih bježanja s drugim ženama u novom dokumentarcu ''Coleen Rooney: The Real Wagatha Story'' koji izlazi ovaj tjedan.

Tada mu je rekla: ''Jednostavno ne mogu nastaviti ovako.''

Coleen je rekla da se suočila s bivšim nogometašem nakon što je viđen kako se vozi kući s Laurom Simpson nakon noćnog izlaska 2017. godine.

''Bilo je jednostavno mučno. Imala sam taj osjećaj u trbuhu nekoliko puta i nikad nikome ne bih poželio da to osjeti. Pomislite: "Poznajem li ja tu osobu?", kad se takve stvari dogode... To nije osoba za koju sam se udala i nije osoba kakvu želim da bude.''

''Wayne je želio da se sve vrati u normalu, ali nije bilo tako lako. Bila sam strašno ljuta i jednostavno nisam znala kakva je budućnost za nas kao par'', rekla je.

Godine 2017. Waynea je zaustavila policija i otkrila da vozi Laurin automobil s nedozvoljenom količinom alkohola. Wayne je u dokumentarcu rekao da je bio blesav što se doveo u tu poziciju jer nikada nije želio ugroziti svoju vezu s Coleen.

Sportska zvijezda i dalje tvrdi da je te noći Lauru samo vozio kući jer je bila previše pijana da bi vozila svoj auto, ali budući da je Coleen u to vrijeme bila u inozemstvu s njihovom djecom, njegovo priznanje nikad nije prihvatila s povjerenjem.

''Imali smo uspona i padova. Očito svi to znaju. Bilo je teško proći kroz to pred očima javnosti, ali tu je uvijek bilo ljubavi. Ako je ljubav nestala, onda je to besmisleno. Ali ako ne, imate za što raditi'', rekla je u kolovozu Coleen za britanski Vogue.

Wayne i Coleen počeli su izlaziti sa 16 godina, a vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Portofinu 2008.

Sada su roditelji četiri sina - Kaija, Klaya, Kita i Cassa.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nedavno je prekinuo s 30 godina mlađom djevojkom, a utjehu je već pronašao u njezinoj kopiji!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Ivanišević vodi sudsku bitku s bivšom suprugom: ''Usudio sam se tražiti novac koji sam zaradio, čekam još tužbu da je dotična osvojila Wimbledon''