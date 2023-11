Supruga bivšeg nogometaša o skandalu s prostitutkom o kojem su pisali svi mediji: ''Posjeo me i rekao mi da je to istina''

Supruga bivšeg nogometaša Waynea Rooneyja, Coleen, u svojoj autobiografiji progovorila je o nekima od najtežih trenutaka kroz koje su njih dvoje prošli u svojem odnosu.

Supruga britanskog nogometaša Waynea Rooneyja, Coleen Rooney, u svojoj je autobiografiji progovorila o turbulentnom životu s bivšim nogometašem, a posebno su intrigantni opisani trenuci u kojima je pisala o njegovim prevarama.

Naime, Rooney je Coleen varao s prostitutkom kad je još bio maloljetan, a ona je opisala kako je izgledao trenutak kad je to saznala.

''Cijela je priča bila da je Wayne, kada je imao šesnaest godina, posjećivao prostitutke u liverpulskom salonu za masažu. Kad me Wayne posjeo i rekao mi da je to istina i da će priča izići u nacionalni tisak, bila sam zbunjena i povrijeđena. Nisam mogla ni razgovarati s njim. Osjećala sam se potpuno posramljeno.''

Rooney je tad također još bila tinejdžerica, a mučilo ju je što će drugi misliti o Wayneu.

''Svi su znali i činilo se da svi imaju svoje mišljenje. Sjedila sam dok se sve to kovitlalo oko mene poput nekog užasnog sna, nesposobna odlučiti što je najbolje ili što želim. Glas u meni rekao mi je da ne radim ništa nepromišljeno i da ne donosim odluke usred svoga bijesa. Suočavanje s takvim stvarima bilo je dovoljno srceparajuće, ali imala sam samo osamnaest godina. Bila sam uzrujana i zbunjena, nisam znala što da mislim ili kako bi drugi mogli reagirati.''

''Više nisam bila sigurna što osjećam prema Wayneu. Također, znala sam da će instinkt moje obitelji biti da me zaštiti i to zasigurno nije bila dobra situacija'', dodala je.

Par je nakon toga otišao na izlet u Blackpool Pleasure Beach, gdje su pokušali živjeti normalno – noseći šešire i podižući ovratnike kako ih nitko ne bi prepoznao dok su razgovarali o svojoj budućnosti, priznala je.

Nakon nekoliko tjedana Rooney je odlučila prihvatiti Wayneovu ispriku.

''Znao je koliko je to loše, koliko pogrešno. Pogledao je u pod dok mi je govorio koliko se potreseno osjećao što me doveo u tu situaciju. Još uvijek sam bila ljuta, naravno. Na kraju sam ipak prihvatila da se to dogodilo prije mnogo vremena i da smo sada jači, predaniji'', zaključil.

Posebno emotivan dio knjige jest i onaj o trenucima kad su ona i Wayne saznali da je imala pobačaj. Coleen je rekla kako je Wayne tada neutješno jecao.

Par je bio presretan kad su saznali da čekaju prvo dijete, no njihovu je sreću brzo prekinula tuga.

''Oboje smo bili oduševljeni kad sam krajem 2008. otkrila da sam trudna'', kaže u svojoj autobiografiji ''My Account''.

''A onda sam počela krvariti jedno jutro nakon otprilike deset tjedana. Nakon pregleda u bolnici liječnici su nam rekli da ima otkucaja srca, ali je beba manja nego što je trebala biti s deset tjedana. Ipak, otišli smo kući s olakšanjem.''

Međutim, kasnije toga dana Rooney kaže da je ponovno krvarila pa se vratila u bolnicu, a ondje su joj liječnici rekli da je pobacila: ''Naravno, oboje smo bili shrvani tim vijestima.''

Wayne je žudio postati otac, a kad su se vratili u kuću, Coleen kaže da je nogometaš neutješno jecao.

''Čudno je osjećati sve to uzbuđenje i radost, samo da vam tako brzo nestane - užasno iskustvo koje je srušilo i Waynea. Kad se vratio kući te noći, plakao je. Očajnički je želio postati tata i vidjela sam mu na licu koliko je bio slomljen gubitkom. To je grozno'', rekao je.

''Mislim da je jednostavno morao izraziti svoje osjećaje, što nije bilo nešto što je radio tako često. Bio je tjeskoban jako dugo, vjerojatno sve dok nisam ponovno ostala trudna.''

Wayne i Coleen počeli su izlaziti sa 16 godina, a vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Portofinu 2008.

Sada su roditelji četiriju sinova - Kaija, Klaya, Kita i Cassa.

No, njihov brak obilježili su skandali i prevare koje je Coleen Rooneyju sve oprostila.

''Imali smo uspona i padova. Očito svi to znaju. Bilo je teško proći kroz to pred očima javnosti, ali tu je uvijek bilo ljubavi. Ako je ljubav nestala, onda je to besmisleno. Ali ako ne, imate za što raditi'', rekla je u kolovozu Coleen za britanski Vogue.

Wayne je čak i sam javno priznao da je varao suprugu, ali i da se zbog svega kaje.

