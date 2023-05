Legendarni Chuck Norris objavio fotografiju sa svojom mamom kojoj su 102 godine, a pokazao je i zgodnu suprugu!

Chuck Norris je povodom Majčina dana objavio fotografije sa svojom suprugom Ginom i mamom Wilmom.

Legendarni glumac i zvijezda brojnih viceva, 83-godišnji Chuck Norris, povodom Majčina dana odao je počast najvažnijim majkama u svojem životu.

Pogledaj i ovo Počeli skroz drugačije Znate ih kao glumce, no oni imaju tajnu prošlost!

Chuck je na svojem profilu na Facebooku objavio fotografiju sa svojom mamom Wilmom, kojoj su čak 102 godine, te sa suprugom Genom, s kojom ima 21-godšnje blizance Dakotu i Danielee.

"Sretan Majčin dan mojoj prekrsnoj mami Wilmi i ljupkoj supruzi Geni. Volim vas više nego što se riječima može opisati i zahvalan sam Bogu na vama dvjema svaki dan", napisao je Norris.

Glumac, koji je rođen kao Carlos Ray Norris, inače je ponosni otac petero djece. S bivšom suprugom Dianne Holecheck, koja mu je bila srednjoškolska ljubav, dobio je sinove Michaela (60) i Erica (57), a ima i kći Dinu (59), za koju se ne zna tko joj je majka.

Zanimljivo je spomenuti da Chuck u mladim danima nije planirao postati glumac. Tijekom 1950-ih i 1960-ih služio je vojni rok, a dok je bio stacioniran u Južnoj Koreji, počeo je proučavati borilačke vještine, što ga je svojevremeno odvelo u glumačke vode.

Nakon odsluženja vojnog rok, postao je karate prvak i otvorio je niz karate studija u kojima je trenirao brojne slavne osobe, a nakon što se sprijateljio s Bruceom Leejem, uslijedila je njegova prva uloga u filmu "Enter the Dragon". To mu je otvorilo vrata Holywooda i tijekom 70-ih i 80-ih postao je jedna od najvećih akcijskih zvijezda na velikom platnu, no uloga koju mu je obilježila život uslijedila je dvadesetak godina kasnije. Riječ je naravno o "Walkeru, teksaškom rendžeru", seriji koja se emitirala osam godina i koja ga je pretvorila u kultnu pojavu.

Danas se Chuck rijetko pojavljuje u javnost, a zadnju ulogu ostvario je u filmu "The Expendables 2" iz 2021. godine. Jedno su vrijeme internetom kružile glasine i da je mrtav, koje su dosegnule vrhunac za vrijeme pandemije COVID-19, kada se društvenim mrežama počela širiti vijest da je preminuo od komplikacija povezanih s virusom, no ispostavilo s da se radilo o dezinformacijama.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Neočekivana prosidba u Plesu sa zvijezdama: Pogledajte trenutak kad je mentor naše glumice iznenada kleknuo pred svoju djevojku!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je zgodna Brazilka o kojoj priča cijeli svijet? U gaćicama koje su malo toga prekrile pokazala je sve svoje čari!