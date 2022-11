Preminula Christine McVie, članica jednog od najuspješnijih rock-sastava: "Nema riječi kojima bismo opisali našu tugu"

Christine McVie preminula je u dobi od 79 godina, a tužnu su vijest potvrdili članovi njezine obitelji.

Članica jednog od najuspješnijih rock-sastava svih vremena, Fleetwood Maca, Christine McVie preminula je u dobi od 79 godina, priopćila je njezina obitelj.

"Teška srca vas obavještavamo o Christineinoj smrti. Preminula je mirno u bolnici jutros, u srijedu, 30. studenog 2022., nakon kratke bolesti. Bila je u društvu svoje obitelji", piše u objavi koju su objavili njezini najbliži te zamolili za poštivanje privatnosti u teškim vremenima.

Britansko-američki rock-sastav Fleetwood Mac, osnovan u Londonu 1967. godine, prodao je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, što ih čini jednom od najuspješnijih grupa u povijesti. Njihove najpoznatije pjesme uključuju hitove "Dreams", "Go Your Own Way" i "Everywhere".

"Nema riječi kojima bismo opisali našu tugu zbog smrti Christine McVie. Bila je doista jedinstvena, posebna i talentirana iznad svake mjere", stoji u poruci na stranici benda na Twitteru.

Unatoč burnoj povijesti, grupa je postala jedan od najpoznatijih rock-bendova 1970-ih i 80-ih, a činili su je Mick Fleetwood, Christine i John McVie, Lindsey Buckingham i Stevie Nicks.

