Jedna od najpoznatijih žena na svijetu s djevojkom razmjenjivala sočne poljupce na tribinama Wimbledona, Đoković ih baš i nije zanimao!

Cara Delevingne i Minke izmjenjivale su poljupce na Wimbledonu i to tijekom teniskog meča između Novaka Đokovića i Huberta Hurkacza.

Slavna manekenka i glumica Cara Delevingne prepustila se strastima sa svojom djevojkom, britanskom glazbenicom Minke i to na prepunim tribinama teniskog meča u Wimbledonu između Novaka Đokovića i Huberta Hurkacza, a što su zabilježile i kamere.

30-godišnja Cara i 31-godišnja Minke izmjenjivale su sočne poljupce, iako detalje svoje veze uspješno kriju već gotovo godinu dana, a manekenka je dodatnu pažnju plijenila čudnim grimasama koje je nakon toga izvodila.

A o Cari se ovih dana pričalo nakon što je odbila dati intervju umirovljenom vozaču Martinu Brundleu na utrci Formule 1 u Velikoj Britaniji nakon što ju je za to zamolio, zbog čega su ju mnogi kritizirali.

Cara slovi kao jedna od najtraženijih manekenki današnjice, uz to je glumica i uspješna poduzetnica, no krajem prošle godine njezine paparazzo fotografije šokirale su sve i to uoči 30. rođendana.

Tada je sve zabrinula, nakon što je snimljena u rastrojenom izdanju u zračnoj luci u Los Angelesu, a upravo je taj trenutak bio prekretnica za nju i pravo vrijeme da donese odluku o odvikavanju od alkohola, o čemu je progovorila ovih dana.

“Srca mi se slamalo jer sam mislila da se zabavljam, ali u jednom trenutku sam pomsilila, okej, ne izgledam dobro. Znate, ponekad vam je potrebna provjera stvarnosti, tako da su te fotografije na neki način nešto na čemu bi trebala biti zahvalna. Nisam bila dobro", priznala je Cara u intervjuu za magazin Vogue.

Dodala je i kako su njezini problemi s alkoholom počeli već u ranoj mladosti. Prisjetila se kako je ispijala čaše šampanjca na jednom obiteljskom vjenčanju kada joj je bilo samo sedam godina. Tri godine kasnije prepisani su joj lijekovi kako bi se što lakše nosila s depresijom i prestala se samoozljeđivati.

Antidepresivima pripisuje zasluge za to što su joj spasili život u dobi od 15 godina, te smatra da su se njezini problemi jednostavno pogoršali nakon što je postala slavna.

"Ako imate problema ulaskom u ovu industriju, oni će se samo povećati i pogoršati. Ne postoji ništa što ga čini boljim", izjavila je.

Cara se danas osjeća bolje, izgleda bolje, javno je objavila svoju seksualnost i trenutačno je sretna sa svojom djevojkom Leah Mason. Otkako je prestala raditi i usredotočila se na sebe, počevši od rehabilitacije, dala si je vremena da "kopa dublje" i ne traži brzo rješenje za sve stvari koje joj se događaju.

Gledajući u svoju budućnost, kaže da u svojoj viziji vidi djecu, ali zasad svoju sreću pronalazi s Minke i priznaje kako joj je rad na sebi samoj najvažniji.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Janica Kostelić u 42. godini čeka drugo dijete, poznato je i gdje se trenutačno odmara s partnerom i sinom, koje skriva od javnosti

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Legendarni Zuhra ovako je izgledao prije 17 godina, no danas je drugi čovjek nakon drastičnog gubitka kilograma, pogledajte razliku!