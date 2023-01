Legendarni astronaut na svoj 93. rođendan oženio se 30 godina mlađom: "Uzbuđeni smo kao tinejdžeri!"

Buzz Aldrin, drugi čovjek koji je kročio na Mjesec, oženio se na svoj 93. rođendan.

Legendarni američki astronaut Buzz Aldrin, član misije Apollo 11 i drugi čovjek koji je kročio na Mjesec, vjenčao se sa svojom dugogodišnjom partnericom na svoj 93. rođendan.

Aldrin i Anca Faur, izvršna potpredsjednica tvrtke Buzz Aldrin Ventures, vjenčali su se na privatnom obredu.

"Za 93. rođendan (...) sretan sam što mogu objaviti da smo se vjenčali dr. Anca Faur, moja dugogodišnja ljubav, i ja", napisao je na Twitteru i pridružio fotografiju s vjenčanja.

"Svetu bračnu vezu sklopili smo na malom privatnom obredu u Los Angelesu i uzbuđeni smo kao tinejdžeri koji su pobjegli od kuće", napisao je.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn