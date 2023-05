Lijepa kći domaćeg glumačkog para pohvalila se velikim uspjehom, emocije koje su je obuzele nije mogla sakriti: "Plakala sam i molila..."

Buga Marija Šimić osvojila je nagradu za najboljeg glumca u Prištini na "Priština International Theater Festivalu" i pohvalila se uspjehom na društvenim mrežama.

Naša mlada glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić, poznata i kao kći slavne Vitomire Lončar i Ivice Šimića, na svom se profilu na Instagramu pohvalila novim uspjehom i još jednom osvojenom nagradom za svoja glumačka postignuća.

29-godišnja Buga osvojila je nagradu za najboljeg glumca "Priština International Theater Festivala", i to za svoju ulogu u predstavi "Rusalka", a emocije koje su je prilikom preuzimanja nagrade obuzele nije krila.

"Jednom davno u jednom stanu u dalekom Zagrebu jedna je djevojčica plakala na podu i molila: 'Molim te, učini me pjevačicom.' Iako zapravo nije bila sigurna da želi to. Samo to. Ali više - činilo se previše. Nije znala da može 'više'. Da postoji drugačije. Nije znala kako se stisnuti, kako se prilagoditi da stane negdje. Da bude prihvaćena negdje. I da je moguće biti više od jednog. Da ne mora birati. Pa je napravila predstavu. O tome. Vođena, čuvana od najboljeg režisera na svijetu (tata, tek smo krenuli), učena od legende Mirele Brekalo Popović, koja joj je otvorila nova vrata, pokazala novi put, izgradila nove dijelove. Predstavu s nadom da će nekom reći: ako se pokušavaš uklopiti - nemoj. Molim te, nemoj. Budi ti. Usudi se biti ti. Ne prilagođavaj se. Ne smanjuj se. Usudi se izgraditi svoju kutiju. Tko zna. Možda za to dobiješ i nagradu. Govor s dodjele nagrada na @prishtinaitf za najboljeg glavnog glumca festivala (nema podjele na muške i ženske kategorije). Hvala, Priština", napisala je Buga Marija u objavi, a uz to je objavila i emotivni video preuzimanja nagrade.

"Čestitke, divna djevojko", "Bravoooo", "Buga, bravo! Svaka čast", "Bravo, ljepoto, čestitke velike", "Draga, bravo od srca", "Samo budi svoj, najbolji savjet ikada", dio je komentara i čestitki koje je dobila od svojih pratitelja.

Buga je inače kći našeg poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, glumom se bavi od malih nogu, a prije četiri godine proglašena je i najboljom opernom pjevačicom na natjecanju "2nd Silk Road & Young Dreams" u Beijingu u Kini.

