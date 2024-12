Supruga Brucea Willisa priznala da prolazi kroz teške trenutke u braku: "Osjećam težinu na srcu..."

Emma Heming vjenčala se za Brucea Willisa 2009. godine, a sada je priznala da posebni datumi izazivaju težinu u njezinu srcu.

Bruce Willis već godinama boluje od frontotemporalne demencije, koja uzrokuje propadanje frontalnog i temporalnog dijela mozga. Njegovo zdravstveno stanje često dokumentiraju važne žene u njegovu životu - supruga Emma Heming, bivša supruga Demi Moore te kćeri Rumer, Scout i Tallulah.

Emma, s kojom se Willis oženio 2009. godine, povodom njihove godišnjice braka se oglasila na društvenim mrežama.

"Godišnjice su nam ranije donosile uzbuđenje, sad, ako sam iskrena, pobuđuju sve osjećaje te ostavljaju težinu na mom srcu i neugodan osjećaj u trbuhu. Dajem sebi 30 minuta da sjedim i razmišljam zašto on, zašto mi, da osjećam ljutnju i tugu. Onda sve to otresem i vratim se onomu što jest. A ono što jest je bezuvjetna ljubav. Osjećam se blagoslovljeno što to poznajem i to je zbog njega. Sve bih napravila iznova u trenu", napisala je ona na Instagramu.

Uz emotivan opis je podijelila i stariju fotografiju nje i Brucea na kojoj su pozirali u oceanu.

Više o frontotemporalnoj demenciji, ali i ostalim vrstama demencije, pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

Prije nekoliko tjedana i Emma Heming, Bruceova druga supruga, podijelila je video otprije nekoliko godina na kojem Bruce hoda s jednom od njihovih kćeri po New Yorku. Dirljivi video pogledajte OVDJE.

