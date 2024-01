Britney Spears objavila vijest koja će rastužiti njezine obožavatelje, glasine ipak nisu bile točne

Britney Spears demantirala je medijske napise o svom novom albumu, a usto je poručila i da se više neće vratiti u glazbenu industriju.

Ovih dana u stranim medijima pisalo se kako Britney Spears radi na novom albumu te da se za pomoć obratila umjetnicama Charli XCX i Juliji Michels.

To je izazvalo veliko uzbuđenje među obožavateljima pop-princeze, jer je zadnji album izbacila prije osam godina.

No, sada se Britney o svemu oglasila na svojem Instagramu, gdje je demantirala medijske napise, a usto je objavila i vijest koja će dodatno rastužiti obožavatelje.

"Samo da razjasnim da je većina vijesti smeće. Govore kako se obraćam nasumičnim ljudima kako bi snimila novi album... Nikad se neću vratiti u glazbenu industriju!" poručila je Britney.

"Kada pišem, pišem iz zabave ili za druge ljude. Za one koji su pročitali moju knjigu, postoji još puno toga što ne znate o meni... Napisala sam više od 20 pjesama drugim ljudima u zadnje dvije godine. Pišem iz sjena i iskreno uživam u tome", otkrila je, pa se osvrnula i na druge laži koje kruže o njoj.

"Ljudi također govore da je moja knjiga izdana bez mog pristanka, ilegalno, i to je daleko od istine... Jeste li čitali vijesti zadnjih dana? Ja sam voljena i blagoslovljena", zaključila je Britney.

Podsjetimo, Britney je prošle godine objavila svoje memoare "The Woman In Me", u kojima podijelila brojne potresne detalje iz privatnog života koje je dosad čuvala za sebe.

