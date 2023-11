Ovaj veseli 67-godišnjak voli narodnu glazbu, ali ne i Severinine pjesme: ''Dobrodošao u klub, sjedi, udobno se smjesti, što je to?''

Branko Toman nastupio je u osmoj epizodi showa Supertalent.

Branka Tomana u njegovom kraju svi poznaju, a on je svoje vokalne sposobnosti odlučio doći pokazati i u Supertalent.

''Ja sam zvijezda tamo, svi me znaju u mom kraju. Imam 67 godina. Bio sam konobar, fotograf, sad sam staklar. Volim narodnu glazbu, a ovo što danas galame to mi nije glazba, recimo, Severina, dobrošao u klub, sjedi udobno se smjesti, što je to. Kad upalim auto, upalim i radio. Po noći bi pjevao i u krevetu'', ispričao je prije svog izlaska na pozornicu.

''Ja se nisam pripremao za nastup, pjevam kako mi dođe. Kad sam nastupao na feštama i zabavama, nekad se događalo da mi sabotiraju pjesmu, smanje mi mikrofon'', priznao je.

A evo jesu li ga mogli slušati članovi našeg Supertalent žirija.

Fabijan mu je dao X tijekom nastupa, a onda su isto učinile i Martina, pa i Maja.

''Slušao sam riječi, i riječi su jako duboke i životne, pjevanje nije baš bilo toliko, ali hvala vam što ste došli'', zahvalio se Davor Branku na dolasku u show.

