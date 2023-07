Prva dama Crne Gore zbog nezgodnog detalja na haljini glavna je tema rasprava, a predsjednik očajnički spašava stvar!

Društvenim mrežama širi se fotografija prve dame Crne Gore Milene Milatović zbog jednog detalja koji nikome nije mogao promaknuti.

Bradavice prve dame Crne Gore Milene Milatović postale su glavna tema društvenih mreža zbog njezina nezgodnog modnog odabira.

Naime, predsjednik Jakov Milatović sa suprugom je prisustvovao svečanom prijemu u Cetinju povodom Dana državnosti Crne Gore, a ona je za tu prigodu odabrala svečanu žutu haljinu koja je pripijena u području grudi i mnogi su pomislili da su joj se ocrtale bradavice.

"Malo vulgarno za jednu prvu damu", "Prvo sam primijetio bradavice pa tek onda da nosi haljinu, da je haljina zlatne boje, da je na slici i jedan muškarac, da je u stvari na slici bračni par Milatović", "Neukusno", neke su od brojnih kritika s Twittera, no bilo je i puno onih koji su Mileni stali u obranu.

"Lijepa žena, majka troje djece. To je jedino što vidim", "Žena još uvijek doji bebu, i meni se to događalo, na to ne možeš utjecati", "Jedino vulgarno ovdje je vaše komentiranje", komentirali su drugi.

Naposljetku je i predsjednik pokušao stati u obranu svojoj supruzi.

"Moram razočarati tvitersku javnost. Ne radi se o tjelesnom, već o tekstilnom", napisao je Jakov, a pratitelji su ga u komentarima kritizirali da se bavi glupostima.

Moram da razočaram twittersku javnost. Ne radi se o tjelesnom već o tekstilnom 👗🙈 — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) July 13, 2023

Inače, Jakov i Milena zajedno imaju troje djece, kćeri Saru i Anu te sina Davida. Milena je direktorica financija i ekonomskih poslova u Crnogorskom elektroprijenosnom sistemu, a na tu je poziciju došla dok je njezin suprug bio ministar gospodarskog razvoja.

