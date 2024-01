Pogledajte cijeli komentar pjevača koji ima troje djece na situaciju u kojoj se Severina opet našla: ''Ovo je nehumano, kad bi se dogodilo da se raziđem sa suprugom...''

Nakon vijesti da sud ponovno daje Severininog sina na skrbništvo Milanu Popoviću, Severinu su podržale brojne zvijezde. Ova odluka je izazvala bijes diljem regije, osim mama, javio se i jedan otac, pjevač iz susjedne BiH.

Tisuće ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije pružaju podršku Severini Vučković nakon što joj je Vrhovni sud ponovno oduzeo skrbništvo nad sinom Aleksandrom kojeg je dobila tijekom veze s Milanom Popovićem.

Severina se nakon objave vijesti oglasila na Instagramu uz fotografije nje i Aleksandra kao bebe, a uslijedila joj je lavina poruka podrške.

Severini su se javile brojne poznate majke i žene iz čitave regije, a komentar jednog oca privukao je posebnu pažnju ispod Severinine objave na Instagramu.

Bosanskohercegovački pjevač Maid Hećimović, koji je otac troje djece, rekao je svoje mišljenje.

"Ja sam otac. Veoma posvećen otac. Moja tri sina su jako vezana za mene. Sa njima provodim veoma puno vremena. Uključen sam u njihov odgoj i odrastanje podjednako kao i supruga. Samo što ih nisam mogao dojiti. Volim ih najviše na svijetu, i ne mogu jedan dan bez njih! Ali kad bi se dogodilo da se raziđem sa suprugom (nadam se da se eto neće nikada desiti), NIKADA ih ne bih mogao oduzeti majci. Osim da je zaista neka najgora i najneodgovornija osoba na svijetu, što Severina zasigurno nije! Ovo je zaista nehumano", napisao je.

Njegov komentar lajkale su dvije tisuće ljudi, a brojne naše domaće zvijezde i također su se javno oglasile nakon odluke sustava koje su ponovno šokirale građane.

No, pjevačica je najavila da će se opet boriti i da neće odustati od svog djeteta koje je i samo izrazilo želju da želi živjeti s njom.

"Sad su Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta, koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji trpi torturu, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su one suprotne postojećoj praksi... Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu. Moje dijete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem o tome govoriti da ne bih nekoga uvridila. Pojednostavljeno, ovo zapravo znači da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju'', rekla je pa dodala:

''Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda. Kažu da su ukinuli presudu zbog proceduralnih razloga. J***li vas 'proceduralni razlozi'. J***la vas i korupcija u ovoj državi. Jednom ste uspjeli, ovaj put nećete!", poručila je Severina.

