Legendarni bend čije bezvremenske hitove i danas pjevamo najavio veliki povratak, zbog svađe braće nije ih bilo 16 godina

Legendarni bend Oasis čiji su hitovi i danas vrlo popularni okuplja se nakon duge pauze, objavili su i prve datume koncerata.

Legendarni engleski bend Oasis vraća se na scenu nakon 16 godina pauze, a ovom novosti razveselili su brojne generacije fanova.

Braća Noel i Liam Gallagher potvrdili su u utorak ujutro kako se popularni bend ponovno okuplja te će iduće godine održati 14 koncerata u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

''Zvijezde su se posložile i iščekivanje je gotovo! Dođite nas vidjeti'', napisali su u zajedničkoj izjavi te najavili koncerte u Cardiffu, Manchesteru, Londonu, Edinburghu i Dublinu tijekom ljeta iduće godine.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb