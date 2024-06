Velika tuga u domu legendarne dance-zvijezde 90-ih, svi je i danas pamte po vezi s Massimom i osebujnom karakteru

Pjevačica Bebi Dol ovih se dana suočila s velikom tugom, preminula je njezina majka, o kojoj se mjesecima brinula.

Legendarna pjevačica Bebi Dol, pravim imenom Dragana Šarić Todorović, žarila je i palila regionalnom glazbenom scenom prije 30-ak godina, 1991. godine predstavljala je Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Brazil", no danas rijetko tko zna kako izgleda, pa čak ni gdje živi.

Ovih dana suočila se s velikom tugom, pišu srpski mediji.

Njena majka, Magdalena Megi Šarić, preminula je u 90. godini u svojoj kući nakon kratke bolesti, rekao je izvor za Kurir.

"Bebi je posljednjih nekoliko godina sebe stavila po strani da bi brinula o članovima svoje obitelji. Najprije je tu bila baka, potom tetka, da bi na kraju sada ostala i bez majke. Ona se svesrdno trudila da joj uljepša i olakša posljednje trenutke, što je značilo da je morala zapostaviti svoje poslovne i privatne obaveze", rekao je za Kurir prijatelj pjevačice.

Podsjetimo, posljednjih godina Bebi se potpuno povukla s javne scene, a o pokojnoj majci u medijima je samo jednom govorila.

''Moja je obitelj u godinama koje su za razmišljanje, tako da sam ja ipak odlučila biti uz njih i spremam se na sve one najteže stvari u životu. Jedinica sam, dugo sam bila zaštićena od svih tih nekih praktičnih stvari, jer smo i otac i ja umjetnici, kreativci, a sada je došlo vrijeme da, kada je najvažnije, budem tu. To je moj prioritet, obitelj'', izjavila je svojedobno pjevačica u emisiji ''Premijera vikend specijal''.

Bebi Dol danas ima 61 godinu, a kako živi nitko ne zna.

Srpski novinari čekali su je i nekoliko sati u naselju Vračar gdje navodno živi, međutim na ulici se nije pojavila, a na prozoru njezina stana stajale su rešetke i rolete su bile spuštene. Navodno stanuje u podrumskom stanu u koji ulazi kroz garažu.

"Nismo je dugo vidjeli. Čini mi se da je posljednji put ovuda šetala prije dva mjeseca. Posljednje što znam je da živi u podrumu, a da ulazi kroz garažu", ispričala je susjeda koja živi dvije u obližnjoj zgradi tada.

Bebi Dol proslavila se pjesmama "Iznad duge", "Hajde da", "Bebi Love", "Mustafa", "Brazila", "Rudi", "Krv, sreća, suze i znoj" i drugima, a pažnju domaće javnosti plijenila je i ljubavnom vezom s danas nažalost pokojnim Massimom Savićem. Oni su bili par krajem 80-ih godina, snimili su pjesmu "Sunce sja, trava miriše", ali putevi su im se ipak razdvojili.

"To je bilo jedno jako veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to'', izjavio je svojedobno Massimo u razgovoru za magazin Grazia.

"Nismo se mogli dogovoriti gdje ćemo biti. U Istri, Zagrebu ili Beogradu“, otkrila je i Bebi Dol jednom prilikom.

