Ovako je Baby Lasagna zahvalio fanovima koji su usprkos kiši došli na koncert: "Skakali ste po lokvama, plesali i pjevali..."

Baby Lasagna izrazio je zahvalnost obožavateljima koji si unatoč kiši uživali na njegovom koncertu na zagrebačkoj Šalati.

Koncert Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati premašio je sva očekivanja, a ni kiša nije spriječila okupljene obožavatelje da se rasplešu na hladnoći.

Povodom toga se naš drugoplasirani izvođač na Eurosongu oglasio na Instagramu.

"Kiša 0 - Zagreb 1. Ne znam kako da se zahvalim na tome što ste usprkos jakoj kiši došli i onda skakali po onim lokvama, plesali i pjevali s nama. Ovo ćemo pamtiti kao jedan od posebnih trenutaka jako dugo.

Hvala vam lipi moji", napisao je Lasagna u opisu objavljenih nevjerojatnih prizora s koncerta.

Na koncertu pred više tisuća gledatelja Baby Lasagna izveo je pjesme poput najnovije "Biggie Boom Boom", "and I", "IG Boy", "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" i sada već kultna "Rim Tim Tagi Dim". Uzavrelu atmosferu na hladnoj Šalati ugrijala je i slavna "meow back" koreografija, s kojom je Baby Lasagna osvojio televoting na Eurosongu 2024. u Malmöu.

Fanovi iz Hrvatske i svijeta došli su u Zagreb s brojnim transparentima podrške, a bili su i oni posvećeni njegovu mačku Stipi, koji je nedavno uginuo.

Prije dolaska Baby Lasagne na pozornicu publiku pod kabanicama grijali su bend Freaktion iz Pule i ovogodišnja srpska eurovizijska predstavnica Teya Dora.

