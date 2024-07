Baby Lasagni otkrio da je malo nedostajalo da ne doživi ovakvu karijeru: ''Bilo me sram...''

Marko Purišić, Baby Lasagna gostovao je u podcastu Skip Or Beep bravo! radija. S voditeljicom Tatjanom Jurić dotaknuo se životnih trenutaka i prekretnica, vjerskih pitanja, ali i politike za koju je kazao da je mišljenja da je sad prekasno da je počne pratiti.

''Mene je bilo sram pred prijateljima, mene je bilo sram pred bilo kime'', iskreno je progovorio o svojoj ustrajnosti u bavljenju glazbom dok je imao samo nekoliko pratitelja.

''Zašto, zato što se, kao, nisi realizirao?'', nadovezala se Tatjana.



''Da, jer sam radio glazbu, svi su imali posao, dizali kredite, kupovali stan, auto, imali su velike planove. Ja sam kao neki lulek sam radio glazbu doma i mislio da će to nekad upaliti. Već sam bio odustao, išao sam si naći posao jer moram odustati od ovoga. Osjećao sam se kao budala, svi su nastavili sa životom, a ti jedini radiš isto što si radio u srednjoj školi.''



''U trenutku racionalizacije, kad si shvatio da moraš zaraditi plaću, jesi li negdje u pozadini ipak imao misao - ja znam da će ovo uspjeti ili ne, gotovo je nema šanse?'', pitala je Tatjana.



''Pa ne baš 'ovo će uspjet', ali je bilo u glavi neš' ti odustat. Bio sam tužan jer neću moći provesti osam sati pišući pjesme, ali hvala Bogu nije tako ispalo.''

Progovorili su Baby Lasagna i Tatjana i o vjeri, a na Tatjanino izravno pitanje misli li da se vjera u Hrvatskoj svojata, Marko je dao otvoren i iskren odgovor, upravo u njegovu stilu.

''Ljubav prema domovini, crkvena učenja, veliko hrvatstvo, sve se to svojata na određeni način. Bio je tu i slučaj Lovren. Lovren kao arhetip jednog drugog hrvatstva, a ti na prvu to, kao, nisi. I bilo je prekrasno kako si mu odgovorio i kako si ustvari proširio to poimanje svega onoga što ne mora imati jedan tip. Vjera nije isključiv pojam, nego upravo uključiv'', rekla je Tatjana, a Marko odgovara.



''Sigurno postoje tradicionalni folklorni vjernici koji vjeruju više u Hrvatsku nego u Boga i Bog je samo dio Hrvatske. Često puta sam se razočarao. Neki ljudi koji su bili vjernici i navijali su za mene i bilo mi je drago zbog toga, ali u isto vrijeme za Nema govore da je spodoba. To se toliko kosi s onime što tebi sveta knjiga kaže. To mi nikad neće biti jasno i stojim iza toga. Moraš žestoko pročitati što piše u Bibliji prije nego nekog kreneš nekoga nazivati spodobom.''

Evo i kako se Marko osvrnuo na medijske napise da je dobar i skroman dečko:

''Moj otac je rekao po meni najbolju stvar: Marko je izrastao u dobrog dečka i ponosni smo na njega ali nemojte pretjerivati nitko nije savršen. Neugodno mi je kad me ljudi toliko hvale u medijima jer ne osjećam se da sam toliko skroman ili nešto. Znam ljude koji su skromniji od mene, pa onda...''



Marko je progovorio i o neugodnom iskustvu koje je doživio:

''Čudan je osjećaj kad ti netko samo uđe u dvorište i želi se slikati s tobom. Bio sam izbezumljen i dosta dugo sam bio pod dojmom.''



Gledateljima je otkrio jednu, kako kaže kontroverznu stvar: '

'Prijatelji'' uopće nisu dobra serija. Ne znam, nije smiješno uopće. Gledam Seinfeld, fantazija! Prijatelji su mi jeftini...''

Cijela emisija dostupna je na bravo! YouTube kanalu.

