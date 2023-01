Poznata Hrvatica u New Yorku doživjela neobično iskustvo pa upozorila: "Ne ogovarajte na hrvatskom i pazite s kim se smucate"

Anja Alavanja Viljevac na svojem profilu na Instagramu prepričala je jedno neobično iskustvo koje je doživjela u New Yorku.

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac sa suprugom Vedranom Viljevcem posjetila je New York, odakle se u nekoliko navrata javila na svojem profilu na Instagramu.

U jednoj od objava prepričala je i neobično iskustvo koje je doživjela u Velikoj Jabuci, iz kojeg je izvukla nekoliko pouka.

"Ulazimo moj muž i ja u zgradu gdje je klub. Na ulazu redar, tamnoputi Amerikanac, koji me zaustavi, poželi dobrodošlicu i kaže mi da zna tko sam, da me gledao na TV-u. Uvjerena da blefira, nasmijem se i nastavim dalje. Kaže on: 'Wait, I’tell you your name, you are Angie Alavangie.' Kasnije sam povezala da je jedna od cura koje su bile maloprije pored njega vjerojatno 'naša' i da me prepoznala... Uglavnom, pouka priče, i po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni. Ne ogovarajte na hrvatskom i pazite s kim se smucate. Druga pouka: malo nas je, al nas ima. Treća, nisam globalno poznata", napisala je Anja uz fotku na kojoj nazdravlja čašom vina.

"Vrh", "Haha, odlična priča", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Anja je na društvenoj mreži objavila i svoje fotke s poznatih njujorških lokacija koje možete pogledati u galeriji.

Inače, Alavanja se za ekonomista i nogometnog trenera Vedrana udala u rujnu 2021. godine, pet mjeseci nakon što je na svijet došao njihov sin Dan.

Voditeljica iza sebe ima propali brak s glazbenikom Željkom Romcem, s kojim ima još dvojicu sinova, a razvod su od javnosti uspjeli sakriti čak godinu dana.

