Zvijezda serije "Strasti" preminula u 66. godini, uloga zlice po kojoj je i domaća publika pamti obilježila joj je karijeru

Andrea Evans preminula je u 66. godini od posljedica duge i teške bolesti.

Američka glumica Andrea Evans preminula je u 66. godini nakon teške borbe s rakom, a predstavnicima medija tu je vijest potvrdio njezin glasnogovornik.

Andrea se proslavila nizom uloga u sapunicama i televizijskim serijama, a karijeru je započela 1979. godine u "One Life to Life", a zapažene je uloge ostvarila i u "The Bold and the Beautiful" kao i u "The Young and the Restless".

Domaća ju publika najbolje pamti po seriji zlice Rebecce Hotchkiss u seriji "Strasti" u kojoj je glumila od 2000. do 2008. godine.

Andrea je iza sebe ostavila supruga Stephena Rodrigueza i njihovu kćer Kylie Lyn Rodriguez.

