Anđa Marić u posljednjem izlasku nije skidala osmijeh s lica, evo tko je za to zaslužan: "Ja sam ti zauvijek zahvalna!"

Anđu Marić obradovao je susret s Anom Bučević, kojoj je posvetila i lijepu objavu na društvenim mrežama.

Manekenka, pjevačica, spisateljica i bivša misica Anđa Marić prisustvovala je promociji novog albuma Marka Nikolića "Dođi da te volim".

Na događaj je došla u elegantnom izdanju, bila je u crvenoj bluzi i dugačkoj sivoj suknji, a nosila je i štap koji joj pomaže u kretanju jer boluje od multiple skleroze.

Posebno ju je oduševio susret sa suprugom glavne zvijezde večeri, splitskom motivacijskom govornicom Anom Bučević, u čijem društvu nije skidala osmijeh s lica, a na svojem Instagramu otkrila je i zašto joj je zauvijek zahvalna.

"Ana Bučević (onako ozbiljno): Anđo, svaka ti čast, ekspanzija je vidljiva!

- Zahvaljujući tebi.

- Imala si ti puno učitelja i od svakog si uzela što trebaš. Svaka ti čast!

- Ali ti si bila prva. Hvala ti.

- Ali to si ti...

Kada sam davne 2014. došla sa Rebra nakon pregleda gdje mi je neurologinja rekla da nemam baš neku budućnost i da se pomirim s tim i da mi je bolje da budem realna. Bilo je ljeto, osmi mjesec. Prčkala sam po YouTubeu na balkonu da se smirim. Na YouTubeu mi se pokazao video Ane Bučević: kako smo izliječili neizlječivu bolest. Skužila sam da mi je frendica na Facebooku i napisala sam joj poruku: 'Je li moguće da i ja ozdravim?' Legenda mi je odgovorila. Pazite, mi se uopće ne znamo, casual frendovi smo na Facebooku. Ana kaže: 'Čekaj da uspavam dijete i daj mi broj telefona da te nazovem.' I onda mi je rekla u stilu: 'Ovo ću ti reći samo jednom.' I rekla mi je da radim sljedeće:

-Tri mjeseca spavam sa Heal your life meditacijom Louis Hay. Da promijenim podsvijest i svoja uvjerenja o bolesti.

- Kad me netko pita kako sam, da uvijek odgovorim kako želim biti, a ne afirmiram kako jesam. Da isključivo govorim ono što želim postati, ponašam se tako kao da to već jest.

- Kad me netko pita kako je na sudu, da kažem fenomenalno, sve se odvija u moju najveću korist!

I ja sam je fakat poslušala i sud je fakat bio u moju najveću korist, pobijedila sam! Ozdravila sam! Ana Bučević, ja sam ti zauvijek zahvalna! A sad ozbiljno: fakat uspijevam samo zato što sam jako dosljedna i štreberski se odnosim prema tome. Nikad nisam bila štreberica, ali baš je gušt kada je u pitanju moj vlastiti život. Uzbudljivo!" napisala je Anđa.

Anđa je prije nekoliko dana u emisiji "U povjerenju" s Nevenom Ciganovićem otkrila i da je ponovno zaljubljena.

"Zaljubljena sam! Otvorila sam svoje srce, zapravo napisala sam ljubavno pismo, ali nije mi još odgovorio. Nije mi pala kruna s glave zbog toga. Taj čin pisanja ljubavnog pisma bilo je razbijanje okova kojima sam ja okovala svoje srce bojeći se da me opet netko ne povrijedi. To radimo svi, ali ne razumijemo... Štitimo se i od svih dobrih mogućih događaja, tako da sam odlučila to prekinuti", ispričala je.

