Glumačka diva ponosno je istaknula sijedu kosu, jedna je od rijetkih slavnih žena koja se odlučila na ovaj potez

Andie MacDowell jedna je od rijetkih glumica koja njeguje svoj prirodni izgled, pa je tako odlučila ne zamarati se sijedom kosom i ponosno je pokazuje kad god za to ima priliku.

Premijera filma "The Most Precious of Cargoes" održana je na filmskom festivalu u Cannesu u Francuskoj, a nazočila su joj mnoga poznata imena, uključujući i filmsku zvijezdu Andie MacDowell.

Na crvenom tepihu se 66-godišnja glumica pojavila u drugačkoj haljini sa zlatnim šljokicama, koja je na sebi imala bolero s dugim širokim rukavima.

Međutim, najveću pozoronst privukla je njezina sijeda kosa, a da Andie želi njegovati prirodan izgled, dokazuje činjenica da nema namjeru sijede prekrivati drugom bojom, kao što to rade njezine brojne kolegice.

Inače, glumica je majka troje djece - kći Rainey i Margaret te sina Justina.

Prošle je godine MacDowell otkrila da je prvi put postala baka male unučice, nakon što je objavila da njezin sin Justin i partnerica Nicolette očekuju svoju prvu zajedničku bebu.

"Upravo sam provela Božić s njom. Nikada nisam doživjela da netko tako pogleda u mene i vidi moju dušu. Osjetila sam posebnu vezu između nas dvije'', rekla je MacDowell sa smiješkom.

