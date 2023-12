Ovom dječaku žiri Supertalenta predvidio je svjetsku slavu, a očito je i zašto: ''Ovo je za mene najveća stvar u mom životu!''

U trećoj polufinalnoj epizodi nastupio je i Martinin zlatni gumb – 14-godišnji plesač Andi Ismaili kojemu je žiri predvidio svjetsku slavu.

''Bio sam jako nervozan, brinuo sam se hoću li se svidjeti žiriju, hoću li se osramotiti na televiziji... No kad sam vidio Majin izraz lica i kako joj je vilica pala do poda, znao sam. Ako nešto radiš, radi to sa strašću ili uopće nemoj to raditi'', rekao je Andi Ismaili prije svog polufinalnog nastupa u showu Supertalent.

A evo kako je doživio zlatni gumb.

''Taj dan sam sanjao otkad sam se rodio i to se dogodilo. Gostivar, odakle dolazim je mala sredina. Tamo nema mnogo prilika za plesače. To što sam prvi muški pesač u svom gradu je velika stvar. Ovo natjecanje je jako važno za mene. Ovo je za mene prekretnica. Ovo je najveća stvar u mojem životu. Pomoći će mi da me netko primijeti, da se promoviram i na tome sam jako zahvalan. Želio bih se zahvaliti cijelom timu Supertalenta. Nevjerojatno je koliko su mi pomogli. Predstavio sam im svoje ideje, priču, rekvizitu koju trebam, kostim, sve im je to imalo smisla, ovdje je sve vrlo profesionalno, jasno određeno, sve mora biti na svomu mjestu. Jedva čekam da izađem na pozornicu i pokažem hrvatskim gledateljima za što sam stvoren'', iskreno sretno rekao je Andi prije nego što je opet stao na pozornicu pred žiri.

''Za početak, ti jesi ples, ti si utjelovljenje izvedbenih umjetnosti, ti si ono što ja kao gledatelj želim vidjeti i osjetiti. Ljepota ovog trenutka izaziva mi suze, to je bolno, ali je to je ona vrsta boli koju želiš osjetiti. Zahvalna sam ti za večerašnji nastup, ali i ono što si naučio nas odrasle, ne samo da možemo učiti od djece, mi bi smo svaki dan trebali učiti od djeteta poput tebe'', zaključila je emotivna Martina.

''Nevjerojatno, Andi je ples, ples si ti, sjajna koreografija'', dodala je Maja.

''Vjerujem da sam stvoren da bih plesao'', složio se Andi.

''Sviđa mi se i drama i glazba, ali najviše si mi se svidio kao glumac. U ovom poslu kojim ćeš se baviti ti ćeš biti velika zvijezda, a tvoje glumačke sposobnosti će ti pomoći'', primijetio je Fabijan.

''Odličan si u pokretima, piruetama, ali bio sam stvarno oduševljen početkom kad si nešto radio s rukama i za mene je to bio najbolji dio nastupa. Ne znam hoćeš li postati velika zvijezda plesač, ali sad već jesi veliki plesač'', zaključio je Davor u svom stilu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević objavila prvu fotografiju svoje bebe i raznježila obožavatelje: "Za nekog si samo broj, a nekome si cijeeeeli svijet"

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Primjećujete li nešto drugačije na Maji Šuput? Grubnić ju je usporedio s pilićem, pa je zaključio: "Prelijepa je!"