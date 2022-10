Anamarija Asanović održala je svoju modnu reviju jesen/zima, a na kraju se zahvalila svima u društvu svoje kćeri Zorke.

Dizajnerica Anamarija Asanović prezentirala je svoju novu kolekciju za nadolazeći period u Paviljonu Zagreb.

Na modnoj reviji gostovala su mnoga poznata lica, a na samom kraju Anamarija im se zahvalila sa svojom kćerkicom Zorom.

Fotografije je podijelila i na svom Instagram profilu, a na prvoj je ona fotka s kćeri. U opisu je poručila:

"Sretna sam kada ponovno vidim brojna poznata lica, sve one koji su obilježili moju karijeru i učinili me dizajnericom kakva sam danas. Ova jesenska kolekcija kao i svaka moja do sada slavi ženstvenost. Ne smeta mi što živim u muškom svijetu sve dok u njemu mogu biti žena".

Kuhar Ivan Pžanin prvi joj je uputio niz emotikona pljeska i srca.

"Baš lijepo", "Božanstveno", "Predivna kolekcija", "Bravo", "Imaš Zorku za pomoćnicu", pisali su joj njezini pratitelji.

Inače, Anamarija je prošle godine proslavila desetu obljetnicu svojeg rada i tim je povodom za IN Magazin priznala da se o sebi svega naslušala tijekom tog razdoblja, pa i toga da je uspjela samo zbog svojeg prezimena, a zapravo se na svojim počecima nije ni predstavljala pod njim.

"Na svim tim natjecanjima su čak zbog prezimena uveli šifre za natjecatelje da ne bi ispalo da mi je otac nešto namjestio. Uglavnom, u Zagrebu su uvijek bile šifre pod kojima smo se mi dizajneri natjecali. To u biti nitko ne zna, bila sam jedanput 'puž u kućici', u tom stilu je bilo'', izjavila je.

