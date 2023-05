Zgodna kći bivšeg Vatrenog objavila fotku u badiću, na golišavoj fotografiji vidi se linija koju je dovela do savršenstva!

Anamarija Asanović objavila je na profilu na Instagramu svoju fotografiju u badiću, za koju je dobila niz komplimenata i lajkova.

Splitska modna dizajnerica i kći našeg Vatrenog Aljoše Asanovića, lijepa Anamarija Asanović na svom je profilu na Instagramu objavila pravu ljetnu fotku na kojoj pozira u badiću i sa širokim osmijehom na licu.

Anamarija je tako pokazala vitko tijelo nakon što je prošle godine otkrila kako je skinula 13 kilograma.

"a(more)", napisala je kratko uz fotografiju.

"Joj kak je dobra fotka", "Prezgodna", zaključili su njezini pratitelji.

O izgubljenim kilogramima Anamarija je progovorila u jednom razgovoru za IN magazin.

"Moj trenutno najveći problem je što ja još ne primjećujem da sam se dovela u red, haha! I dalje sebe vidim kao jaču. Ne mogu reći da nisam planirala, postala sam sebi teška, u glavi mi je bio đumbus, svašta nešto se tu trebalo popraviti. Valjda sam došla u glavi i tijelu do nekog zasićenja. Dok ne riješiš glavu, ne možeš ni krenut u ovakve neke stvari, kad sam posložila sve, to je jednostavno krenulo", otkrila je tada dizajnerica za IN magazin.

Uz zdraviju prehranu i redovne treninge, splitska dizajnerica postigla je izgled koji je imala prije trudnoće, a dodala je i kad si zadovoljan sam sa sobom, sve ti je drugo lakše.

Anamarija je uspješna modna dizajnerica, a sa svojim brendom na domaćoj modnoj sceni prisutna je više od deset godina. Jednom je prilikom priznala da se tijekom tog perioda naslušala svega o sebi, pa i toga da je uspjela samo zbog svojeg prezimena, iako se na svojim počecima nije ni predstavljala pod njim.

"Na svim tim natjecanjima čak su zbog prezimena uveli šifre za natjecatelje da ne bi ispalo da mi je otac nešto namjestio. Uglavnom, u Zagrebu su uvijek bile šifre pod kojima smo se mi dizajneri natjecali. To u biti nitko ne zna, bila sam jedanput 'puž u kućici', u tom stilu je bilo'', izjavila je tada.

