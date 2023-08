Ana Nikolić nakon šokantnih snimki uništenog lica uhvaćena na izlasku iz svoga doma, evo kako izgleda nakon prizora koji su sve zabrinuli!

Pjevačica Ana Nikolić nakon skandala s licem koji je izašao u javnost odlučila se potpuno transformirati, a srpski mediji sada su je uhvatili nasmijanu ispred njezine kuće s kćerkicom Tarom.

Pjevačica Ana Nikolić u posljednje je vrijeme bila tema regionalnih medija zbog ožiljaka koje je imala na licu, a sada se od svega, čini se, oporavila te je uhvaćena nasmijana ispred svoje kuće dok je za ruku vodila kćerkicu Taru.

Naime, novinarki portala Blic uhvatili su je ispred njezina doma. Zajedno s vozačem i kćerkicom napustila je stan i cijelo se vrijeme smješkala, dok joj je na licu bilo vidljivo da nema više ožiljaka, a bila je raspoložena i odgovoriti na pitanja.

''Super sam. Sutra je Tarin rođendan i idem joj kupiti poklon. Nikad se bolje nisam osjećala, zar se to ne vidi na meni?'' poručila je Ana za "Blic".

Kako je to izgledalo, možete pogledati u videozapisu OVDJE.

Podsjetimo, nedavno je na društvenim mrežama osvanula njezina zabrinjavajuća snimka na kojoj ima duboke ožiljke na licu i moli za pomoć.

Nakon toga su se pojavile glasine da je sve posljedica konzumiranja teških droga i opijata, a srpski su mediji prenijeli da je nedavno završila u bolnici i zahtijevala je da sve bude u strogoj tajnosti. Ana se nakon svega povukla u svoje rodno mjesto, a onda je sve objasnila na Instagramu.

''Degutantno mi je i deplasirano da o temi droge uopće bilo što komentiram. Prvo zato što to nije bio moj stil života. Ali posljednji put ću ponoviti, ja nikada nisam probala ni jednu vrstu opijata, nikada. Ove lažne optužbe osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i ženu... i rastužuju me. Ne volim nepravdu i neću nikomu dopustiti nikada da me stavlja i zloupotrebljava na tako za mene osobno sramotan, lažan i nadasve primitivan način", napisala je Ana uz svoju fotografiju koju je podijelila u priči na Instagramu.

Svoju karijeru Ana je započela sa samo 22 godine, a prvi put zapjevala je na beogradskim splavovima. Dosad je snimila šest studijskih albuma, koji su dosegli veliku popularnost. 2004. godine sudjelovala je na Beoviziji, gdje je dobila nagradu za otkriće godine, a 2006. godine nastupila je s pjesmom "Romale Romali", koja se smatra njezinom ulaznom kartom u svijet glazbe.

Međutim, pjevačica se nakon teških životnih situacija okrenula raznim ovisnostima, što je i sama potvrdila nekoliko puta za regionalne medije. Zbog problema s alkoholom Ana je jedno vrijeme pauzirala s nastupima i izbacivanjem novih pjesama te se u potpunosti povukla iz javnosti.

Nakon nekog vremena pjevačica je transformirala svoje tijelo i skinula poveći broj kilograma, nakon čega su svi pomislili da će i njezino stanje krenuti nabolje. Puno se pisalo i o njezinu braku s reperom Stefanom Đurićem Rastom, za kojeg se udala 2016. godine i dobila kćer Taru, a samo godinu dana kasnije razveli su se zbog njezine nepodnošljive ljubomore.

