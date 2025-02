Ana Gruica zaintrigirala reakcijom o treninzima: "Grozne su mi one ženske..."

Ana Gruica Uglešić često dijeli snimke iz teretane, a pokazala je i kako ima smisao za humor.

Naša glumica Ana Gruica Uglešić često se na svojim društvenim mrežama snimkama iz teretane, a kako je sama priznala, na trening ide od tri do pet puta tjedno.

Da je njezin trud itekako vidljiv, pokazuju brojni komentari ispod njezinih objava, no Gruica Uglešić je pokazala i kako se može našaliti na svoj račun.

"Grozne su mi one ženske šta treniraju stalno, pa to se pretvori u muško. Puno su mi lipše one elegantne, putene, nježne žene…

Zato petkom - samo elegantno!", napisala je Gruica ispod fotografije u dugačkoj haljini.

Još ranije je otkrila kako se sportom uz kraće stanke bavi od 2005. godine, a sada zadnjih godinu dana je uhvatila rutinu i ide često u teretanu. Njezinu žestoku rutinu možete vidjeti OVDJE.

U teretani je boravila i za vrijeme prehlade, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Ana i njezin suprug dr. Bojan Uglešić su bili na nedavnoj dodjeli nagrada Zlatni studio, a više o tome pročitajte OVDJE.

