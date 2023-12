Malo je reći da je ova djevojka oduševila žiri Supertalenta: ''Ja za tebe nemam straha!''

Među pjevačkim talentima našla se i mlada Ana Dorušak i podsjetila žiri na specifičnu boju vokala i talent kojim ih je oduševila na audiciji.

''Na pozornici je osjećaj bio apsolutno nerealan. Jako mi je drago da je Maja to doživjela na jedan umirujući način, puno mi znače komentari pogotovo nekoga tko se zapravo bavi time inače. Bilo mi je drago što mi je Martina rekla da jako lijepo pjevam'', prisjetila se Ana svog audicisjkog nastupa.

''Istina je da sam introvert, Bilman me skroz pročitao. Osim što pjevam i sviram, pišem i pjesme, ali to su pjesme koje pjevaju o tom trenutku gdje se ja sad nalazim, kad pišem pjesme pišem iskreno i izlijem svoju dušu, kad sam na pozornici postojim ja i mikrofon i nitko više'', dodala je Ana te najavila.

''Pjesma koju ću večeras pjevati je pjesma koji mi puno znači, a mislim i da je to pjesma iz koje možemo puno naučiti'', rekla je i svojim nastupom oduševila žiri.

''Tvoja interpretacija, tvoja sloboda, koliko se ti igraš ovdje, ti si pjesmu toliko prilagodila sebi da čovjek kaže vau, ono što mi se jako sviđa je tvoja nonšalantnost'', rekao je Fabijan.

''One dubine, ni trunke treme nemaš, ti si to otpjevala, ti imaš svoju priču u glavi i to je tako, kako si ti zacrtala'', dodala je Maja.

''Ja za tebe nemam straha, strašno mi se sviđa ta tvoja energija koja je s jedne strane ponizna, a s druge strane vrlo samosvjesna i scenski bezobrazna, ali toje pozitivno, ja te želim ponovno slušati'', priznala je Martina.

