Poslušajte kako Jolina pjesma zvuči u izvedbi ovog simpatičnog Indijca, no evo što Fabijan misli da je njegov pravi talent!

Aman Maheswari nastupio je u sedmoj emisiji showa Supertalent.

Zaljubljenik u pjevanje, Aman Maheswari, svoju je rodnu Indiju zamijenio šibenskom adresom, a svojim je nastupom pokazao da ga ni jezična barijera ne može spriječiti kada je u pitanju izvođenje hrvatskih pjesama.

''Moja supruga je Hrvatica i zato sam danas ovdje. Dalmatinka. Okruženje iz kojeg dolazim prilično je konzervativno, nitko nije mislio da ću se oženiti za nekoga tko nije iz Indije. U Indiji je većina brakova dogovorena. Mislim da mi je prva žena odavno mrtva. Prvo sam se oženio za drvo, to drvo je odavno mrtvo. Postoji vjerovanje da ako želiš što dulje živjeti s mužem ili ženom moraš se prvo oženiti za drvo. I onda će mi s drugom ženom biti dobro. Kad smo žena i ja otišli astrologu u Indiju rekao nam je da u životu nikad nije vidio gori spoj. Ali me nije bilo briga i sad smo još uvijek zaljubljeni'', ispričao je Aman u prilogu prije nastupa.

''S Amanom je to neka takva ljubav i nježnost, nikad nisam upoznala tako nekog'', nahvalila ga je njegova supruga u prilogu.

''Kad sam upoznao svog svekra i svekrvu i kad su saznali da sam iz Indije bili su zabrinuti. No kada su me upoznali, mislim da su bili iskreno sretni. Jako volim pjevati, obično su to indijske pjesme, nedavno sam počeo snimati svoj album, tu sam da uživam i pjevam, nadam se da će se svima svidjeti'', najavio je Aman.

A onda je sve iznenadio kad je zapjevao Jolu na pozornici i njegovu pjesmu ''Maksimalno''. Unio je pravo veselo raspoloženje u studio.

Publiku je rasplesao, ali to za žiri nije bilo dovoljno.

''Možda voliš pjevati, ali ne pogodiš svaki ton. Moraš malo više vježbati'', primijetila je Martina.

''Mislim da tvoj talent nije pjevanje, već to što si se oženio Hrvaticom'', našalio se Fabijan svojim komentarom.

''Izabrao si pjesmu s baš puno riječi. Neke si izgovorio stvarno lijepo. Plesao si baš poput Jole, ali on pjeva malo bolje od tebe, pogotovo kad se radi o ovim malo višim tonovima, kao kod ''Maksimalno'', to nije bilo maksimalno, to je bilo minimalno'', komentirala je Maja.

Iako je žiriju bio drag, ipak nije prošao dalje.

