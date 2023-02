Partnerica omiljenog srpskog glumca priznala da je se nije dojmio kada ga je upoznala: "Bio je ljubazan i pristojan, ali..."

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić u dugogodišnjoj su vezi, a nedavno su dobili sinčića Relju koji je dodatno očvrsnuo njihov odnos.

Srpski glumac Andrija Milošević svoju suprugu Aleksandru Tomić, također glumicu upoznao je u kazalištu.

Aleksandra u to vrijeme nije nimalo bila zainteresirana za tadašnjeg kolegu Andriju. Za regionalni portal 24sedam otkrila je detalje zavođenja, ali i njihovu tajnu za uspješnu i dugu vezu.

"Ništa posebno nisam mislila o njemu. Upoznali smo se kada sam radila na dječjoj predstavi "Mala sirena" u kazalištu "Boško Buha". Tek sam bila završila akademiju, a on je bio veoma ljubazan i pristojan. Kasnije, kada smo se krenuli zabavljati, utjecala sam na to da se bolje oblači" , započela je Aleksandra.

Objasnila je i kako je Andrija tijekom veze imao sve bolji i bolji stil odjevanja te je za nju to bio veliki kompliment. Maknuo je šljokice, cirkone i šarenilo. Jednostavno to mu je ukinula.

Kako oboje rade kao glumci, imaju jako malo vremena za obiteljska druženja, no ipak se trude da jedno drugo ne zanemare.

Milošević je jednom prilikom objasnio kako je ključni element uspješne veze upravo - kompromis.

"Kao i svi ljudi moramo imati kompromise. Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena za svađanje i raspravljanje, već se kao i ostatak parova trudimo riješiti probleme na koje naiđemo kroz život. Događa se da se ne vidimo po dva dana, ali zato ostalih pet gledamo da provedemo skupa. Mi ne otežavamo stvari jedno drugom, živimo život onako kako želimo. Nama nedostaje zajeddničkog vremena, ali sve se na kraju nekako poklopi. Imamo vremena i za prijatelje, ali i za nas", smatra Andrija.

Još uvijek nisu vjenčani, no to im kažu nije ni bitno. To je samo papir, a pored ljubavi koju osjećaju nije ni bitan.

"Mi planiramo, ali i ne planiramo. Nemamo baš vremena za raditi svadbu. Ja bih voljela da našu ljubav proslavimo sa priateljima, obitelji i vjerojatno će se to i dogoditi jednog dana - samo ne znamo kada", rekla je glumica.

Podsjetimo, Andrija i Aleksandra u dugogodišnjoj su vezi, a ovo im je prvo dijete. Andrija je dobro poznat domaćoj publici i omiljen među gledateljima.

