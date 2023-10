Aleksandra Prijović održala prvi koncert za pamćenje u Sarajevu, pogledajte atmosferu na njenom spektaklu: "Tako se to radi!"

Aleksandra Prijović održala je prvi koncert u Sarajevu, a nakon nastupa oglasila se i na društvenim mrežama.

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je prvi od ukupno tri koncerta u sarajevskoj Zetri i priredila tisućama obožavatelja noć za pamćenje.

28-godišnja Aleksandra nastupila je u sklopu turneje "Od istoka do zapada", a tisuće ljudi su s njom u jedan glas pjevale njezine najveće hitove. Za nastup je obukla spektakularnu poluprozirnu haljinu s velikim prorezom na nozi, a koja joj je pristajala kao salivena.

Nakon koncerta, oglasila se i na svom profilu na Instagramu gdje je objavila selfie s mnogobrojnom publikom u dvorani.

"Sarajevo, hvala vam!", napisala je uz objavu.

"Top. Pjevajte ljudi, veselite se, slavite život. Manje mržnje, više ljubavi, nije teško", "Dobro nam došla i sreća te pratila dalje. Sve si ovo ti negdje zaslužila. Uživaj u svojoj slavi", "Ponos i dika", "Čestitam Aleksandra, u ovim teškim vremenima glazba nam je jedini lijek", "Tako se to radi", "Ponoooos", "Živjela ljubav", neki su od komentara koje je dobila.

Aleksandra je regionalna zvijezda o kojoj se već neko vrijeme piše i priča u medijima jer je kao najmlađa pjevačica uspjela rasprodati čak pet Arena Zagreb.

"Nevjerojatna sreća i stvarno je nevjerojatno ovo sve što se događa. Ja sam jako ponosna i potrudit ću se da na svakom koncertu publika uživa i da ode zadovoljna s mog koncerta. Ja sam odrasla ovdje i, kao što sam rekla vama maloprije kad sam sjela ovdje, meni je nevjerojatno da sam prije samo 15 ili 20 godina, ne znam kad je to točno bilo, došla ovamo sa školom na trg kada smo obilazili Zagreb. Evo, samo 15 ili 20 godina kasnije sjedim ovdje i najavljujem petu Arenu. Mislim, meni je samo to kad pomislim, ne mogu vjerovati, a tek ovo ostalo sve što se događa!", izjavila je Aleksandra za IN magazin prilikom nedavnog posjeta Zagrebu.

Aleksandra će 6. prosinca peti put stati ispred svojih mnogobrojnih fanova i otpjevat će najveće hitove zbog kojih je kartu kupilo 70 tisuća ljudi. S petom Arenom može se govoriti o brojci koja se približava nevjerojatnih 90 tisuća obožavatelja koji će uživati u najavljenom spektaklu na Extra koncertima godine.

Nema više sumnje – Aleksandra Prijović miljenica je zagrebačke publike, a po čemu se posebno izdvaja ta mlada glazbenica saznat ćemo već 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca.

