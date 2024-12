Na nastup oca i tri sina Martina i Maja nisu suzdržavale suze: ''Pomalo mi idete na živce koliko ste dobri...''

Pogledajte nastup oca i tri brata iz Agape kvarteta koji su u posljednjoj audicijskoj epizodi dotaknuli srca publike svojim skladnim vokalnim harmonijama.

''Prvi naš nastup bio je iznad očekivanja, moramo priznati, bilo nam je ugodno, lijepo, po Maji, Martini, Fabijanu, vidjelo se da oni to kuže i vole, mi pjevamo, papamo, družimo se, to je naša obiteljsk priča, za večeras smo pripremili pozantu duhovnu pjesmu, ali u drugačijem aranžmanu'', rekli su prije nastupa.

''Ja volim kad vi pjevate, i znam kako vi pjevate, međutim, vi ste uspjeli u zadnjem nastupom donijet na pozornicu jednu nevjerojatu radost, a s današnjim nastupom ste donijeli jednu predivnu tuu, ako to mogu tako reći, ne mislim da je tuga nešto što ima samo negativn kontekst, i mislim da tuga naprosto može biti lijepa, tuga na nekakva sjećanja, nekog prolaznog vremena, u današnje doba bi se svi trebali prisjetiti koliko je obitelj važna i koliko su djeca važna, mene ste jako potresli na najljepši mogući način, i učinili ste me tužnom na najljepši mogući način i istovremeno strahovito sretnom da sam mogla svjedočiti ovom nastupa'', rekla je Martina.

''Vaša poruka je zaista jednostavna, svaka vam čast na tome, stvarno me stislo'', kazao je Fabijan.

''Jako ste me prizemljili, i tužna i sretna, jedan miks emocija, to kako vi pjevate pomalo mi ide na živce koliko je dobro, jer mislim si kako majka tako rodi, kužim jeda ti je dobro ispao, svaka čast, to su jedno prekrasna odgojena djeca i ljudi, to je wow, što mi je drago da niste američki film nego hrvatski'', rekla je Maja.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Maju Šuput prvi put vidimo s ovako kratkom kosom! Sviđa li vam se ova drastična promjena?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Igor Mešin otkrio nam je što mu je bilo s rukom: ''Kad spojimo to sve i moju nespretnost...''

Pogledaji ovo Celebrity Kako je Maja Šuput završila kao mladenka u Supertalentu? Martina nije izdržala: ''Je l' ti bar malo neugodno?''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li ju vi? Martina Tomčić kaže da ne zna pjesmu koju je Matija otpjevao u polufinalu Supertalenta

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte zašto je Mešin Martini oduzeo mobitel usred emisije: ''Isuse, ne...''