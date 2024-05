Zvijezde "Zlatnog kaveza" progovorile o odluci koja im je promijenila živote: "Uvijek sam se trudila birati..."

Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir iz serije "Zlatni kavez" objasnili su čime su ih privukle uloge Sejran i Ferita.

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove nastavke popularne turske dramske serije ''Zlatni kavez'' u čijem su središtu ljubav Sejran (Afra Saraçoğlu) i Ferita (Mert Ramazan Demir), donosimo više o mladim glumcima koji su utjelovili glavne likove.

Afra Saraçoğlu koju u seriji ''Zlatni kavez'' gledamo kao prelijepu, pametnu i odvažnu Sejran, svoju karijeru počela je graditi s 13 godina. Već je sa 17 dobila ulogu u filmu, a sada je zvijezda koja se pojavljuje u glavnim ulogama. Hrvatskoj je publici poznata kao najmlađa kći legendarne Fazilet iz popularne dramske serije "Fazilet i njezine kćeri". Njezina karijera od tada ide vrtoglavo uzlaznim putem i to rezultira intenzivnim tempom. S jedne strane trči na set projekta "Zlatni kavez" čije nove nastavke imamo prilike gledati na Novoj TV od utorka 4. lipnja, a s druge na snimanje reklamnih kampanja.

"Mislim da ne preuveličavam svoja postignuća. Na svom glumačkom putu još nisam stigla do točke zasićenja. Zato mi se čini da se sve događa onda kada dođe vrijeme. No, naravno, radim s imenima o kojima sam uvijek maštala", kaže Afra.

Na pitanje čime ju je privukla uloga u ''Zlatnom kavezu'', odgovara: ''Uvijek sam se trudila birati scenarije koji u meni bude uzbuđenje i projekte u kojima ću razviti svoju glumu. Ljepota sama po sebi ne znači ništa. Na moju su karijeru više utjecali dobri projekti i disciplina. Mislim da je kombinacija svega toga dovela do rezultata. Sve je to cjelina.''

Mert Ramazan Demir glumu, kaže, ne bi mijenjao ni za što. ''Dok radim, osjećam da postojim. Kad pokušavam stvoriti nešto izvan sebe, najviše osjećam da sam živ. To uglavnom nema nikakve veze sa mnom. Osjećam se živo i kad se zanimam za sve što nema veze sa mnom; na primjer, kada dubinski shvatim drugu osobu. Govorim o likovima čije sam priče shvatio i uistinu čuo'', opisuje Mert svoj posao.

Upitan o liku kojeg je utjelovio i što ga je privuklo da ga glumi, ističe: ''Ferit je vrlo slojevit. On je mladić koji ima svoje hrabrosti i strahove, no te strahove uporno potiskuje i pravi se frajer.'' Dok se priprema za ulogu, Mert uglavnom sluša glazbu. ''No to nisam izmislio kao metodu. Kad to činim prije scene, na neki način pronalazim sebe. Naravno, prije dolaska na set, uvježbam ulogu koliko je god moguće. Vježba me dovodi do praga, a koncentracija koju prije snimanja dobijem glazbom vodi me preko njega'', kaže Mert.

Novi nastavci uzbudljive serije u kojoj glume ovi talentirani glumci donose nove zanimljive situacije koje će promijeniti život koji su Sejran i Ferit odabrali za sebe kad su se razveli. Ljubav koja ih veže toliko je snažna da će, unatoč svim preprekama, ponovno naći način da ih spoji, ali to ne znači da će nakon toga sve biti jednostavno. Upravo suprotno… Stoga ne propustite nove nastavke popularne serije koja je već osvojila srca mnogih gledatelja diljem svijeta. Snimanje serije u Turskoj još uvijek je u tijeku, a gledatelje očekuju napeti i dramatični trenuci između glavnih likova.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo zvijezda serije ''Zlatni kavez''? Jedna je od najtraženijih u svojoj industriji, a iza sebe ima vezu s 25 godina starijim kolegom!

Pogledaji ovo Celebrity Srca gledateljica na malim ekranima brzo je osvojio, ali glavni glumac ''Zlatnog kaveza'' jednom je izjavom razočarao ženski dio publike!