Srca gledateljica na malim ekranima brzo je osvojio, ali glavni glumac ''Zlatnog kaveza'' jednom je izjavom razočarao ženski dio publike!

Glavni glumac u seriji ''Zlatni kavez'' Mert Ramazan Demir vrlo je brzo osvojio srca gledateljica, a evo tko je mladi glumac na čiji su izgled svi brzo pokleknuli.

Glavnu mušku ulogu u novoj seriji Nove TV ''Zlatni kavez'' dobio je mladi turski glumac Mert Ramazan Demir, a ovaj mladić brzo je osvojio srca gledateljica u Hrvatskoj, ali i u ostalim državama gdje se ova serija imitirala.

25-godišnji Mert dolazi iz okruga Şile u Istanbulu, a odrastao je u obitelji s četiri starija brata.

''Kad sam se rodio, moja se obitelj iz Vana preselila u Istanbul. U mom su životu s jedne strane postojali obiteljski običaji, a s druge potpuno drukčiji stil i opuštenost Istanbula. To je za mene bila čudna situacija'', rekao je, piše Tportal.

U srednjoj školi želio je postati nogometaš ili košarkaš te se profesionalno bavio sportom sve dok nije neočekivano odlučio postati glumac, čitajući dramu ''Hamlet''.

Profesionalno glumačko obrazovanje stekao je na Akademiji za komunikacije i u glumačkom studiju Miser Daner, gdje je upoznao poznate redatelje. Prvu ulogu ostvario je u filmu afganistanske režiserke Sonje Naseri ''Ja sam ti'', a trenutno snima manje serije za platforme poput Netflixa. Međutim, njegova velika odskočna daska bila je i serija ''Zlatni kavez''.

Ovom mladom glumcu gluma znači puno.

''Gluma za mene počinje dok kamere još nisu u blizini, a praksa je takva da maksimalno otvorim svoje osjećaje i osluškujem okolinu. Ne želim zvučati razmetljivo, no dio sam svog života proveo u glumi. Gledao sam i postajao 'on'. Dok bih to radio, ne bih bio pred kamerom ni na sceni. Stvarao sam stvarnost te sebe i druge uvjeravao u to. To mi je vrlo dragocjeno'', piše Tportal.

Ono što mnoge zanima je i ljubavni status ovog crnokosog mladića, ali, mnogi će se razočarati na njegovu sljedeću izjavu.

''Želim s osobom provoditi vrijeme i vrlo je blisko upoznati, ali ne vjerujem u ljubav'', govori odlučno.

Mnogi gledatelji uvjereni su i da bi njegova partnerica s ekrana Afra Saraçoğlu bila savršena djevojka za Merta, ali sudeći po njenoj životnoj priči, lijepa glumica više voli starije muškarce.

