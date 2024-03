Šokantna povijest glamuroznih dodjela Oscara: Od golog muškarca na pozornici do osvetničkog šamara

Ususret ovogodišnjim Oscarima, prisjetili smo se nekih nezaboravnih i poprilično šokantnih trenutaka s dosadašnjih dodjela.

Bliži nam se jedan od najglamuroznijih i najiščekivanijih događaja godine.

Službena dodjela Oscara održat će se 10. ožujka, a dok čeekamo ovogodišnju ceremoniji, prisjetili smo se nekih ne baš glamuroznih trenutaka s ove dodjele.

Tijekom godina na Oscarima smo imali priliku svjedočiti brojnim neplaniranim događajima koji su šokirali prisutne i gledatelje, i koji su uspjeli zasjeniti i same dobitnike. U nastavku smo izdvojili neke od najšokantnijih trenutaka iz povijesti dodjele Oscara, a krećemo od najsvježijih.

Šamar (2022)

Tijekom dodjele Oscara 2022. godine, u prijenosu uživo glumac Will Smith ošamario je voditelja ceremonije, komičara Chrisa Rocka, koji se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Naime, Chris je Jadu usporedio s G.I. Jane, zbog njezine obrijana glave, nakon čega je Will ljutito ustao sa svojeg mjesta i popeo se do Chrisa na pozornicu kako bi mu opalio šamar. "Ne spominji ima moje supruge", poručio mu je zatim glumac, koji je svojim potezom šokirao sve prisutne na dodjeli, kao i gledatelje pred malim ekranima. Samo 20-ak minuta nakon ovog neslavnog trenutka, Smith je osvojio Oscara za najboljeg glumca, za ulogu u filmu "Kralj Richard".

Kemija između Gage i Coopera (2019)

Gledatelji su s ruba svojih sjedalica pratili nastup Lady Gage i Bradleya Coopera na dodjeli Oscara 2019. godine, kada su zajedno izveli pjesmu "Shallow" iz njihova hit-filma "Zvijezda je rođena". Tijekom nastupa postepeno su se približavali jedno drugom, da bi pred kraj bili prilijepljeni glavama i izgledalo je kao da će se poljubiti.

Njihova kemija na pozornici tada je potaknula i glasine o njihovoj romansi, no koliko je poznato, među njima ipak nije bilo ničeg više osim prijateljstva.

Pogrešan pobjednik (2017)

Jedna od najluđih stvari dogodila se na dodjeli Oscara 2017. godine, kada je proglašen pogrešni najbolji film. Prezenteri Faye Dunaway i Warren Beatty pobjednikom su proglasili film "La La Land", no onda se doznalo da su dobili krivu omotnicu i da je Oscara za najbolji film ipak dobio "Moonlight".

"Ljudi, žao mi je, ali dogodila se pogreška", kazao je s pozornice producent "La La Landa" Jordan Horowitz. "Najbolji film je 'Moonlight'. ovo nije šala, dođite ovdje", dodao je. Može li neugodnije?

Poljubac bez pristanka (2003)

Poljubac na pozornici dodjele Oscara 2003. godine jedan je od trenutaka koji mnogi zasigurno još dobro pamte, no dugo se godina nije znala prava istina o njemu. Naime, tada je glumac Adrian Brody zgrabio Hale Berry i strastveno je poljubio nakon što je ona preuzela Oscara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "The Piano". Berry je 2017. godine priznala da poljubac nije bio planiran te da je i nju iznenadio jednako kao i gledatelje.

"Nisam znala ništa o tome i pitala sam se što se događa", rekla je glumica u emisiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen".

Poljubac između brata i sestre (2000)

Još jedan nezaboravni poljubac dogodio se na dodjeli Oscara 2000. godine, a to je bio možda i jedan od najšokantnijih te definitivno najčudniji trenutak u povijesti ove ceremonije. Pitate se zašto? Pa, jer se dogodio između Angelina Jolie i njezina brata Jamesa Havena. Nakon što je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Prekinuta mladost", Jolie je strastveno poljubila brata, a zatim je još u svojem govoru poručila: "Trenutno sam jako zaljubljena u svojeg brata!"

Goli muškarac (1974)

Davne 1974. godine, kada su dodjelu Oscara vodili David Niven, John Huston, Burt Reynolds i Diana Ross, dogodilo se još jedan jako čudan i nezaboravan trenutak. Naime, taman kada se Niven spremao proglasiti dobitnika Oscara za najbolji film, pozornicom je prošetao nepoznati goli muškarac, na iznenađenje, ali i smijeh svih prisutnih. Kasnije se doznalo da se radilo o gej političkom aktivistu i učitelju Robertu Opelu, koji je pet godina kasnije tragično ubijen tijekom pljačke koja je pošla po zlu.

Marlon Brando i Sacheen Littlefeather (1973)

Na dodjeli Oscara 1973. godine indijanska aktivistica i glumica Sacheen Littlefeather preuzela je nagradu umjesto Marlona Branda, koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u "Kumu". Brando nije prisustvovao ceremoniji, prosvjedujući u znak podrške pravima američkih domorodaca, a Littlefeather je u njegovo ime odbila primiti nagradu te je održala i kratak govor objašnjavajući da je glumčevo odbijanje djelomično posljedica "tretiranja američkih Indijanaca u filmskoj industriji... i na televiziji, u reprizama filmova."

Hollywood ju je nakon ceremonije stavio na crnu listu, a u kolovozu 2022. godine Akademija filmske umjetnosti i znanosti službeno se ispričala Littlefeather.

Najduže ovacije publike (1972)

Legendarni glumac Charlie Chaplin je na dodjeli Oscara 1972. godine primio nagradu za životno djelo, ali i nezaboravnu zahvalu publike. Naime, publika ga je dočekala uz aplauz i ovacije koje su potrajale čak 12 minuta, a glavni razlog za to ipak nije bio kipić koji je osvojio, već činjenica da mu je taj dan opet dozvoljen ulazak u SAD, nakon što je bio proglašen komunistom i deportiran iz zemlje.

