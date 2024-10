Zašto je karijera i život Anthonyja Mackieja priča o pravom superjunaku?

Anthony Mackie svima nam je dobro poznat po ulozi Falcona u Marvelovom filmskom svijetu, no malo je poznato da je on strastveni zagovornik STEM-a i očuvanja okoliša, poduzetnik i veliki ljubitelj glazbe. Sve to, dakako, (pozitivno) utječe na svako ulogu koju prihvati.

Svestran – riječ je koja najbolje opisuje Anthonyja Mackieja, bez obzira govorimo li o njegom profesionalnom ili privatnom životu. Naime, 46-godišnji američki glumac imao je neobičan put do Hollywooda, a sve čime se bavio nije olako odbacio zbog glume. No, krenimo redom i recimo da se glumac kojeg ćemo od studenoga gledati u akcijskom SF-u Elevation, isprva zainteresirao tehničkom strukom. Naime, upisao je školu za naftne inženjere, no, s prijateljima iz škole, vikendima je često u podzemnoj željeznici izvodio kratke dramske sekvence, recitirao ili pjevao. Glumiti je počeo u kazalištu, a priznanje u obliku nagrade dobio je već u drugoj predstavi u kojoj je glumio, „Talk“(2002.). Iste godine imao je i filmski debi i to kao Papadoco, Eminemov rap suparnik u hip-hop drami redatelja Curtisa Hansona, Osam milja (8 Mile, 2002.). Uslijedio je 2003. brodvejski debi u predstavi „Black Bottom“, u kojoj je glumio uz Whoopi Goldberg, a već sljedeće godine pojavio se u filmu Clinta Eastwooda nagrađenog četirima Oscarima – sportskoj drami Djevojka od milijun dolara (Million Dollar Baby, 2004.), piše Kinofilm.

Njegova prva značajnija (i kritički hvaljena) uloga bila je u ratnom trileru Narednik James (The Hurt Locker, 2008.), redateljice Kathryn Bigelow, u kojem je tumačio lik narednika J. T. Sanborna, specijaliziranog za deaktivaciju bombi. Film je osvojio šest Oscara, a Mackiejeva izvedba nije prošla nezapaženo. Ipak, njegovom najvažnijom uloga smatra se ona Sama Wilsona, odnosno Falcona u Marvelovom filmskom svijetu (MCU). Prvi put Falcona je tumačio u filmu Kapetan Amerika: Ratnik zime (Captain America: The Winter Soldier, 2014.), a nakon toga pojavio se u brojnim filmovima MCU-a, među kojima su i Osvetnici 2: Vladavina Ultrona (Avengers: Age of Ultron, 2015.), Kapetan Amerika: Građanski rat (Captain America: Civil War, 2016.) te Osvetnici: Završnica (Avengers: Endgame, 2019.).

Dojmljiv i izvan MCU-a

Glavnu ulogu imao je u miniseriji iz 2021. redatelja Malcolma Spellmana, The Falcon and the Winter Soldier (2021.), no, nisu samo Marvelove uloge obilježile dosadašnju karijeru ovog glumca. Naime, Anthony Mackie glumio je i u povijesnoj drami o rasnim nemirima, Detroit (2017.), što je bila druga njegova suradnja s redateljicom Kathryn Bigelow, ali i političkom trileru Seberg (2019.), redatelja Benedicta Andrewsa, te psihološkom trileru Joa Wrighta, Žena na prozoru (The Woman in the Window, 2021.).

Prošle smo ga godine gledali u žanrovski raznolikim filmovima – horor komediji Imamo duha (We Have a Ghost, 2023.) i SF romantičnoj komediji If You Were the Last (2023.), a cameo ulogu imao je u holivudskim zvijezdama prenatrpanoj romantičnoj akcijsko-avanturističkoj komediji Ghosted (2023.).

Od 21. studenoga u kinima ćemo ga gledati u SF akciji Elevation, u kojoj će se boriti protiv čudovišta. Redatelj filma je George Nolfi s kojim je Anthony Mackie već surađivao u SF trileru Nemogući susret (The Adjustment Bureau, 2011.), u kojem glavne uloge tumače Matt Damon i Emily Blunt.

Tri filma u 2025.

Uskoro ćemo Mackieja gledati u još tri filma koja su trenutačno u fazi postprodukcije. Riječ je o Marvelovom Kapetan Amerika: Vrli novi svijet (Captain America: Brave New World), čija je premijera najavljena za Valentinovo, 14. veljače 2025., glasovnu ulogu ima u Netflixovoj SF avanturističkoj komediji The Electric State, u kojoj glavne uloge tumače Millie Bobby Brown i Chris Pratt, a čije je objavljivanje najavljeno za ožujak, glavnu pak ulogu ima u filmu Desert Warrior za koji još nema informacija kad će biti objavljen.

A žanrovska svestranost svojstvena mu je i u privatnom životu. Naime, Anthony Mackie poznat je kao ljubitelj i promotor STEM-a, odnosno pristupa obrazovanju koji naglašava važnost znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike za razvoj vještina potrebnih za suvremena zanimanja i globalno tržište rada. U tom smislu, često se priključuje inicijativama koje motiviraju i podržavaju mlade studente zainteresirane za nastavak karijere u ovim područjima.

