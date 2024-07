Tko je redatelj koji je u Holivud vratio strast prema motorima?

Filmovi američkog redatelja Jeffa Nicholsa nisu eksplozivni blockbusteri, ali imaju nešto što sve češće ovi od navedenih nemaju – sposobnost da gledatelja odmah uvuku u svoj svijet i ispričaju priču koja će ostati zauvijek s vama.

Ljubiteljima filma spomenite ime Jeffa Nicholsa i odmah će krenuti same riječi hvale, nebitno jesu li to samo entuzijasti ili filmski kritičari. Čovjek zna što radi sa svojim likovima i pričom, i oni će svaki puta voditi publiku na jedno nezaboravno i povrh svega, ljudsko putovanje s kojim se svi mogu poistovjetiti na ovaj ili onaj način.

Do sada je Jeff Nichols snimio ‘samo’ šest filmova za koje je napisao scenarij i režirao ih, no svi su različitih žanrova. Od kriminalističke drame, nadnaravnog psihološkog trilera, znanstvene fantastike, pa sve do povijesnog filma – svaki puta Nichols je iznenadio publiku smjerom u kojem njegovi filmovi teku. Lako pitki ali nepredvidljivi, te filmove uvijek krase njihovo opušteno gledanje koje će smjerom u kojem teku iznenaditi i zadovoljiti sve. Kvaliteta tih filmova uvijek ostavlja dojam kao da su filmovi nekog velikog studija provučeni kroz filter sirovog indie ostvarenja, što je na neki način i njegov zaštitni znak, piše Kinofilm.

Kako je i sam odrastao u manjem gradu na jugu SAD-a, nije čudno da su i većina njegovih filmova smješteni u predgrađa ili manje gradove. Vizualno uvijek predivni i bogati pričom, Nicholsovi filmovi imaju još jednu stvar koja krasi sve njih, ili točnije – nekoga. Michael Shannon je glumac koji se pojavio u svim njegovim filmovima gdje je u tri od njih tumačio glavnu ulogu, te se može reći da je Shannon u neku ruku Nicholsova muza.

U kinima se trenutno prikazuje njegov posljednji, dugoiščekivani film Bajkeri (The Bikeriders) kojeg je snimio nakon 7 godina stanke. Povodom njegove nove poslastice za filmofile, u tekstu niže pogledajte koje je to filmove Jeff Nichols do sada snimio.

ORUŽJE I LJUDI

Originalni naslov: Shotgun Stories

Žanr: drama, triler

O filmu: Ljudi i oružje odvija se u praznom, praktički beživotnom južnjačkom gradiću u SAD-u, kao i većina Nicholsovih filmova koji su stigli nakon njega. Trojica braće prikladno nazvani Son (Sin), Boy (Dječak) i Kid (Klinac) iz gradića odlaze na sahranu oca koji ih je zlostavljao i ostavio dok su bili mali, da bi nakon toga osnovao novu obitelj. Na sahrani Sinovi postupci dovedu do kasnijih sukoba s očevom novom obitelji, a koji neizbježno završe tragedijom.

Kao što je slučaj u svim Nicholsovim filmovima, likovi su prizemljeni te djeluju stvarno dok se njihovi odnosi savršeno postavljaju kroz međusobnu interakciju, pogotovo uz neke sitne geste i trenutke koji nisu previše zamjetni, ali likovima daju osobnost.

Ista stvar je i s mjestom radnje gdje se uz široke, prostrane kadrove dobije istinski dojam kao da se nalazite tamo gdje vas je Nichols odlučio postaviti među svoje glumce – a koji su izvrsni. Oružje i ljudi privukao je veliku pozornost osvojivši nagradu na Filmskom festivalu Viennale, i sve oči su bile uprte prema mladom filmašu u usponu sa znatiželjom o tome što će iduće snimiti.

