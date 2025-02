Tko je misteriozni tjelohranitelj Taylor Swift, kojeg opisuju kao njezinu sjenu?

Glazbena superzvijezda Taylor Swift više od desetljeća koristi usluge tjelohranitelja zbog povećanih sigurnosnih rizika. Pjevačica ne ide ni na jedno mjesto bez barem jednog tjelohranitelja, a njezini Swiftiesi često ističu onoga kojeg najčešće vidimo u njezinoj blizini ili u blizini njezinog partnera Travisa Kelceja.

Oni ga znaju pod imenom Drew, a fanovi Swift na društvenim mrežama ga opisuju kao njezinu sjenu. Kao i ostatak tjelohraniteljskog tima, Drew ima vojnu pozadinu te ga se ne može naći na društvenim mrežama. U timu Taylor Swift nalazi se najranije od 2014. godine, a osim što je u dobrim odnosima sa svojom šeficom, Drew podržava i Kelcea. Tijekom koncerata nedavno završene "The Eras Tour" i utakmica Kelcejevog kluba Kansas City Chiefs moglo ga se vidjeti kako nosi jakne ili kape s logom donedavnog prvaka američkog nogometa.

Drew je uhvatio pažnju i prije nekoliko mjeseci, kada je na Arroheadu od fotografa, koji su se nalazili na podu, tražio da se odmah ustanu jer je Swift odjenula suknju.

Dugogodišnja vjernost pokazala se i u nedavno objavljenom videu s afterpartyja dodjele nagrade Grammy, kada se gotovo istodobno okrenuo kad i Swift, koja je davala napojnice ljudima koji radili na događanju. Neki su se prisjetili i kako je na premijeri njezinog koncertnog tima jedna obožavateljica pokušala dati Swift pismo, ali ga je uzeo Drew i poručio kako će on to uraditi u njezino ime.

I’ll never forget how at the premier someone wanted to give Taylor a letter, but she was on the other side of the aisle. Drew held his hand out without turning his head or taking his eyes off of Taylor, grabbed the letter, and did a quick little head nod as if to say “I got you”… https://t.co/MMlLw2j63F