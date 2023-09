Taylor Swift dominirala na MTV Video Music Awards s devet nagrada: "Ovo je nevjerojatno"

Američka pop megazvijezda Taylor Swift trijumfirala je u utorak na 40. MTV-jevoj godišnjoj dodjeli Video Music nagrada održanoj u Newarku u New Jerseyu, osvojivši ih ukupno devet.

Osvojila je nagradu za izvođača godine, video godine i pjesmu godine za hit iz 2022. Anti-Hero.

Usto je dobila nagradu za najbolju pop izvedbu, najbolju režiju, najbolje vizualne efekte, najbolju kinematografiju, najbolju ljetnu izvedbu i album godine za Midnights.

Taylor u povijest ulazi kao prva osoba koja je četiri puta osvojila nagradu za video godine.

"Ovo je nevjerojatno", rekla je pjevačica izašavši na pozornicu i ponosno u rukama držeći kipić Moon Person za video godine. "Činjenica da je ovo nagrada koju su izglasali moji obožavatelji puno mi znači."

Najprestižniju nagradu večeri, onu 'Video Vanguard', kojom se nagrađuju inovacije u audiovizualnoj industriji snimanja, osvojila je kolumbijska glazbenica Shakira (46).

"Hvala MTV-ju. Hvala vam što imate tako važnu ulogu u mojoj karijeri od moje 18. godine", rekla je uzbuđeno.

Reper Lil Wayne, porijeklom iz Harlema, otvorio je godišnje izdanje MTV VMA nagrada. On je osvojio nagradu za dugogodišnju karijeru u rapu.

"Ovo je tako nadrealno. Počeo sam kao dostavljač novina", rekao je 53-godišnji reper.

Njujorška hip hop glazbenica Nicki Minaj oduševila je publiku drugu godinu zaredom, izvevši uživo svoj novi singl "Last Time I Saw You" koji će se naći na njenom idućem albumu, a trebao bi biti objavljen u studenom.

Minaj je osvojila nagradu za najbolji hip-hop album za "Super Freaky Girl".

Nagradu za najbolji R&B video dobio je izvođač SZA za 'Shirt', a južnokorejska grupa Stray Kids osvojila je nagradu za najbolji K-pop.

Najboljim novim izvođačem proglašen je reper Ice Spice.

Nigerijac Rema osvojio je nagradu u novoj kategoriji - afrobeats glazbe, za singl “Calm Down” koju izvodi sa Selenom Gomez. Pjesma je tijekom vikenda premašila milijardu slušanja na Spotifyju.

Na svečanosti glazbe nastupili su Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, voditeljica Nicki Minaj i reper Sean "Diddy" Combs, koji je dobio nagradu Global Icon.