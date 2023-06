Pogledajte kako se naš sportski novinar snašao tijekom javljanja s terena, najbolji dio nije prikazan na televiziji!

Stipe Antonijević prilikom javljanja za Dnevnik Nove TV iz Rotterdama zbog potrebe za dobrim kadrom morao je improvizirati.

Dio sportske redakcije Nove TV otputovao je u Nizozemsku, gdje će uživo pratiti utakmice Lige nacija.

Kako bi ulovio najbolji mogući kadar, novinar Stipe Antonijević prilikom javljanja uživo za Dnevnik Nove TV iz Rotterdama zbog potrebe za dobrim kadrom morao je improvizirati i popeti se na kolica.

"Snađi se, druže", stoji u opisu fotografija koje su objavljene na službenom profilu sportske redakcije Nove TV na Instagramu.

"Sve za dobar kadar", "Jesu li zakočena?", neki su od komentara ispod urnebesnog prizora, koji nije prikazan na televiziji.

"Treba se znati snaći, a kada imaš uz sebe top snimatelja kao što je Dejan Tatomir onda ne trebaš ni to, jer on i na najvišoj točki Rotterdama izmisli nekakva kolica da bi kadar u liveu bio za muzej. A to što ovako sa strane izgledam ko' paleta na putu za skladište i što me vjetar skoro dvaput odnio u nepovrat - manje je bitno. Sve za dobar kadar!" objasnio nam je Stipe.

Prijenos završnice Lige nacija pratite na Novoj TV i portalu gol.hr, a prva na redu je utakmica Hrvatske i Nizozemske u srijedu u 20:45.

