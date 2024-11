Spektakularnom revijom KLISAB obilježio deset godina postojanja, događaju prisustvovali brojni naši poznati!

Slavljenički spektakl poslužio je kao savršena uvertira u novu KLISAB sezonu koja odvažno najavljuje iduće poglavlje brenda.

Jedan od najcjenjenijih domaćih dizajnerskih brendova iza kojeg stoje Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić, KLISAB, pred više od tristo uzvanika u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma predstavio je svoju novu zimsku kolekciju, ujedno obilježavajući deset godina postojanja. Kolekcija eksplicitnog naziva “KLISAB10” koju čini čak 35 total lookova, od toga 23 ženska i 12 muških, zacementirala je status ovog brenda kao odvažnih, inovativnih predvodnika modne scene. Elementi iz njihovog dekadu dugog stvaralaštva tako su simbolično svoje mjesto pronašli i u novoj kolekciji, nadograđeni suptilnim pomacima i novim tehnikama rada.



Na trećoj samostalnoj reviji višestruko nagrađivanog dvojca imali smo prilike vidjeti komade prepoznatljive KLISAB estetike no i naznake otvaranja novih smjerova razmišljanja koji su prisutne držali u tihom iščekivanju sve do posljednjeg looka. Pistom su dominirale snažne, maskuline siluete, otkrivajući se jasno u naglašenim ramenima za brend prepoznatljivih kaputa dovršenih ručno oslikanim uzorcima i ukrasnim prošivcima. Ove sezone oni su primarno rađeni od mohera i kašmira, a osvježenu paletu njihovih tonova predvode zagasite nijanse modre, smeđe, bordo i antracit boje.



Među novitetima na pisti pažnju je privlačila nova jakna, odmilja prozvana “jakna za spavanje” zbog svoje mekane, predimenzionirane vanjštine koja ovu puffericu, stiliziranu s kožnim remenom u struku, pretvara u it komad nadolazeće zime. A za potpun doživljaj zimskog komfora, jaknu prate i novi modeli “šalova za spavanje”, te torbe rađene u istom “odmornom” stilu, u novim bojama. Uz ovu kolekciju unutar kolekcije, novosti u KLISAB portfelju su i kožne hlače s ringovima te senzualne haljine izrađene od dekonstruiranih komada čipke.



Dio revijskih lookova stilistica Ana Nikačević zaokružila je najnovijim modelima prestižnih optičarskih brendova iz selekcije Optoteke, kao i za brend ručno pletenim balaklavama te rukavicama “za grudanje”, izrađenima od plant-based kože brenda Sabant, koja je nastala upcyclingom ostataka u proizvodnji alkoholne industrije te nosi naziv Gin skin™, u crvenoj i crnoj boji. Održivost kao lajtmotiv kolekcije prepoznao je i partner eventa Lexus, automobilski brend koji i sam njeguje osviješten odnos prema vlastitom utjecaju na okoliš. No ona je više od pukog statementa, jer upravo je upcycling jedna od tehnika koju KLISAB beskompromisno provlači kroz svoj rad. Ovoga puta prekrajanje postojećih materijala i modela u kolekciji iznjedrilo je sakoe čiji naglasak s ramena pomalo neočekivano pada na rukav - oni su ovoga puta ili kompletno skinuti s ramenog šava ili naizgled nemarno rasparani te repozicionirani na manje očekivana mjesta.



Iz prvih redova reviju su pratili brojni predstavnici modne, medijske i kulturno-umjetničke scene, obožavatelji i ambasadori brenda, a među njima i Jelena Rozga, Judita Franković, Ivana Roščić, Nikolina Pišek, Ida Prester, Anita Dujić, Petra Kurtela, Daria Lorenzi..., nagrađujući modni dvojac gromoglasnim pljeskom na kraju defilea. Styling kose za reviju potpisuje Mijo Majhen koristeći Keune Haircosmetics proizvode, a za izvedbu su zaslužni stilisti iz Keune Akademije. Estée Lauder stoji iza make up vizije Ive Rukavine, a zabavu na afterpartyu podržao je Old Pilots. Nakon održane revije, uzvanici su se u prostoru događanja zadržali još dugo, slaveći veliku obljetnicu brenda uz DJ Elenu i osvježenja s potpisom Old Pilotsa. Reviju su podržali i partneri brenda: Medikor, Lelo, Majc i Rhino produkcija.



Cijelu kolekciju možete razgledati početno s 12. studenog, u Klisab dućanu na adresi Obrtnički prolaz 4 te na službenom webshopu brenda.

