Dugogodišnja veza ekscentrične kraljice završila intervencijom: "Bio je gej''

Svaka kraljevska obitelj ima barem jednog osebujnog člana, koji je bilo na pozitivan ili negativan način ostao upamćen u povijesti. Jedna takva članica švedske kraljevske obitelji bila je Louise od Battenberga (Mountbatten), druga supruga kralja Gustava VI. Adolfa, djeda današnjeg kralja Carla XVI. Gustafa.

Međutim, princeza iz okoline Rajne i praunuka kraljice Viktorije je prije nego je postala supruga kralja, ljubila siromašnog umjetnika rođenog iznad ribarnice.

Slikar Sandy Hill je preživljavao prodavajući svoje slike, a susret s Louise je uslijedio usred Prvog svjetskog rata, kada su oboje volontirali kao bolničari u Neversu.

"On je osoba koju sam uvijek tražila i mislila kako je neću naći", napisala je Louise u jednom pismu. "Razumije ljubav i brak na isti način kao i ja."

Njezina majka Viktorija isprva je bila šarmirana neobičnim odabirom svoje kćeri, no sestra Alice, majka princa Philipa i svekrva kraljice Elizabete, nije vjerovala u uspjeh veze: "Dobro je poznat i predviđa mu se lijepa budućnost. No on je čudan i ekscentričan. Hodam Londonom s njima dvama i svi se okreću na ulici i smiju mu se."

Unatoč tome, Louise i Sandy su se zaručili i to čak dvije godine prije nego je priznala roditeljima njihovu vezu. Kako bi se bolje uklopio u društvo, Sandy je promijenio ime u Alexander Stuart-Hill, no ponovni susret nagnao je Louiseinog oca, Louisa sada markiza od Milford Havena da odvoji kćer od slikara.

"Bio je primoran otkriti Louise da se ne smije udati za njega jer je homoseksualac", napisao je kraljevski stručnjak Hugo Vickers u biografiji o njezinoj sestri, princezi Alice od Battenberga, dodavši kako u ono vrijeme Louise nije ni pretpostavljala, dok je njezina majka uočila kako je Stuart-Hill imao njegovane ruke i nokte.

Louise je zbog prekida bila devastirana, nakon čega je smatrala kako će zauvijek ostati neudana. Međutim, princeza koja je jednom tvrdila kako se nikad neće udati za udovca ili kralja, udala se upravo za takvu kombinaciju - Gustaf Adolf je bio prvi u redu za nasljedstvo švedskog trona i već nekoliko godina udovac nakon smrti voljene Margaret od Connaughta, s petero djece. Njihove zaruke su iznenadile sve njihove bližnje, no par je zajedno bio sretan, unatoč tome što nisu mogli imati zajedničku djecu.

Postavši švedskom kraljicom 1950. godine, Louise je bila izuzetno popularna te je često putovala Europom koristeći pseudonim "gospođa Olsson". Iz tog razloga, u svojoj torbici bi uvijek držala papir s natpisom "Ja sam kraljica Švedske" ukoliko bi joj se nešto dogodilo, a da je ljudi ne prepoznaju. Umrla je u ožujku 1965., nakon čega ju je Gustav Adolf pokopao u grobnici pored svoje prve supruge. S druge strane, Hill se nikad nije oženio, a u svojem studiju je održavao okupljanja s prijateljima, među kojima je bio i Arthur Lupton, brat Olive Lupton Middleton, prabake Kate Middleton.

