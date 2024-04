Pročitajte ekskluzivni intervju s holivudskom zvijezdom Emily Blunt o Ryanu Goslingu, Aaronu Taylor -Johnsonu i 'Kaskaderu'

“Budući da je napravljen s toliko strasti i ljubavi prema kinematografskom iskustvu, bila bi prava šteta ne pogledati ga u kinu”, govori Emily Blunt o svojem novom filmu Kaskader te otkriva i kakav je kao kolega “Ken”, Ryan Gosling, a kakav navodni novi James Bond, Aaron Taylor-Johnson.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Nominaciju za Oscara, u kategoriji najbolje sporedne glumice, zaslužila je ulogom Kitty Oppenheimer, supruge američkog znanstvenika često nazivanog “ocem atomske bombe”. No, osim u svjetskom hitu redatelja Christophera Nolana, 41-godišnju Emily Blunt prošle smo gledali i u kriminalističkoj drami Dileri boli (Pain Hustlers), a uskoro, od 25. travnja, gledat ćemo ju u akcijskoj komediji Kaskader (The Fall Guy) Davida Leitcha.

Zašto je uživala snimajući ovaj film, kakav je kolega “Ken”, a kakav novi James Bond te zašto film svakako treba pogledati u kinu, slavna je glumica otkrila u ovom razgovoru za Kinofilm.

Kako biste ukratko objasnili o čemu je u filmu riječ?

Emily Blunt: Dakle, u glavnim crtana: kaskader Colt Seavers, kojeg glumi Ryan Gosling, upravo se oporavio od ozljede na setu zbog koje je skoro završila njegova karijera. Znači, posljednja stvar koju želi je novi angažman na filmu, no upušta se upravo u to jer je redateljica filma njegova bivša djevojka Jody. Posao, dakle, prihvaća isključivo stoga što je želi ponovo osvojiti. No, protiv svoje volje postaje meta opasnih kriminalaca i biva uvučen u zavjeru koja bi Jodyin redateljski debi mogla učiniti velikim neuspjehom. Dakle, u zamršenu i opasnu mrežu upliće se iz romantičnih razloga.

A kakva je Jody Moreno?

Emily Blunt: Jody je topla, privlačna, ali i ekscentrična i pomalo smušena. Dakle, jedna prosječna djevojka. Film na kojem radi njezin je redateljski debi, a riječ je o ekstravagantnom SF vesternu pod nazivom Metal Storm. Unatoč tome što je nesumnjivo talentirana, osjeća veliki pritisak da film napravi bez ikakvih problema. Dakle, posljednje što joj treba je bivši dečko koji se pojavljuje kako bi okrenuo cijeli njezin svijet naglavačke. Ipak, njihovi osjećaji jednog prema drugome i kemija koju imaju nadjačat će svaku želju da pokušaju svoj odnos svesti na profesionalne okvire.

Pročitajte više na Kinofilmu:

Giancarlo Esposito je planirao vlastito ubojstvo prije nego je dobio ulogu u ‘Breaking Bad’

Vampirski ples u ‘Abigail’ je “poput M3GAN na steroidima”

‘ScreamBoat’: Mickey Mouse horor film dolazi u kina 2025.

Rekli ste da je Ryan Gosling jedan od razloga zbog kojih ste prihvatili ulogu. Što nam možete reći o njemu?

Emily Blunt: Zaista ne znam tko bi drugi mogao igrati ulogu Colta Seaversa! Svjesna sam da se to često kaže za određene glumce, no doista ne poznajem nikoga tko može biti tako duhovit, pametan i brzoplet kao Ryan, a istovremeno zadovoljiti i fizičke preduvjete uloge. On je izrazito okretan, racionalan i opušten. Postaje heroj iako to ne želi i upravo je to ono što ga čini još simpatičnijim: u totalnoj zbrci on ostaje autoritet kao kaskader. Mislim da su se Ryanove kvalitete kao glumca i čovjeka izvrsno uklopile u ovu uloga koja je kao stvorena za njega!

Cijeli intervju s Emily Blunt, zvijezdom filma Kaskader, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.