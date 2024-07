Poseban poklon za 25. rođendan „Shreka“

Pripremite baklje i vile jer ‘Shrek 5’ stiže u kina diljem svijeta u ljeto 2026. na 25. godišnjicu originalnog filma.

Već se neko vrijeme šuška o petom filmu omiljenog ogra i njegove ekipe iz bajki, no tek je danas stigla službena najava od studija kako Shrek 5 stiže u kina na 25. godišnjicu originalnog filma.

Povratak u Daleko, daleko kraljevstvo i Shrekovu močvaru očekuje se 1. srpnja 2026., a za novi nastavak vraća se i originalna glumačka postava koju čine Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy. Studio DreamWorks koji stoji iza Shreka i Mačka u čizmama, kao i franšiza Kung Fu Panda, Kako izdresirati zmaja, Trolova i mnogih drugih, danas je na X-u objavio kako Shrek 5 stiže na ljeto 2026.

“Ne previše daleko, daleko… @Shrek 5 dolazi u kina 1. srpnja 2026. s Mikeom Myersom, Eddiejem Murphyjemi Cameron Diaz.”

Prošle godine tijekom promocije za film Super Mario Bros. Film (The Super Mario Bros. Movie, 2023.), direktor i osnivač Illuminationa Chris Meledandri najavio je kako se nadaju okupiti staru ekipu za peti Shrek film. Sve do prije par tjedana nije bilo previše informacija po tom pitanju dok Eddie Murphy za Collider nije potvrdio kako se film već snima, kao i to da Magarac dobiva svoj vlastiti film.

“Počeli smo snimati Shreka 4 ili [Shreka] 5 prije par mjeseci. Napravio sam to, snimio sam prvi čin, i radit ćemo na njemu ove godine, završit ćemo to. Shrek izlazi, a Magarac će imati svoj film. Snimit ćemo i Magarca. Dakle, radit ćemo na Shreku, radit ćemo i na Magarac [filmu].”

Na pitanje radi li se istovremeno na oba filma, Murphy je odgovorio kako to nije slučaj. Prvo će izaći Shrek 5, a nakon njega stiže i film o Magarcu.

