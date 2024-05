Ovi su filmovi zamalo uništili karijere holivudskih zvijezda

Nije samo naš uspjeh krhak. I najuspješniji glumci znaju da je tanka granica između hita i shi**.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Život je pun uspona i padova. No, dok jedni glumci, unatoč povremenim lošim izborima, uspijevaju održati svoj ugled neokrnjenim, drugi se nađu u središtu kritika koje mogu imati dugotrajne posljedice na njihove karijere. I nema tu pravila, neželjeni smjer lako će poprimiti i karijere najuspješnijih glumaca, ali drugih uspješnih pojedinaca koji svoju popularnost žele preseliti i u sedmu umjetnost, piše Kinofilm.

Ovom prilikom skrećemo pozornost na samo neke od njih…

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

Emily Blunt: „Kaskader“ se mora gledati u kinu

Emma Stone više ne želi da ju zovemo - Emma

„Izumitelj“ potaknuo raspravu o filmskoj pismenosti

5. George Clooney

Iako mu nije uništila karijeru, uloga Batmana koju je George Clooney tumačio u filmu Batman i Robin (Batman & Robin, 1997.), redatelja Joela Schumachera, ostavila je mrlju u inače impresivnoj filmografiji ovog glumca, ali i cijelog žanra. Osim loše interpretacije glavnog glumca, film je podbacio i u segmentu scenarija, režije, pretjerane upotrebe specijalnih efekata, kostimografiji (posebno su sporni bili detalji poput bradavica na Batmanovom kostimu)…, zbog čega se ovaj film smatra jednim od najlošijih u superherojskom žanru.

Dakle, unatoč komercijalnom uspjehu, film je dobio vrlo loše kritike i često se navodi kao primjer kako ne treba pristupiti superherojskom filmu, a Clooney se kasnije javno ispričavao za film, priznavši da je film bio loš i da se donekle osjeća odgovornim za njegov neuspjeh.

Ipak, bez obzira na sve to, ta loša “epizoda” nije značajno naštetila Clooneyjevoj karijeri. On je već bio etabliran kao talentiran glumac, a niz raznolikih uloga pomogao je da ovaj njegov neuspjeh padne u drugi plan. Naime, nakon Batmana i Robina, Clooney je nanizao brojne uspješne projekte poput kriminalističke komedije Daleko od očiju (Out of Sight, 1998.) u kojoj je glumio s Jennifer Lopez, zatim komedije braće Coen Tko je ovdje lud? (O Brother, Where Art Thou?, 2000.), kriminalističkog filma Oceanovih jedanaest (Ocean’s Eleven, 2001.)…

Posljednji njegovi projekti bili su romantična komedija, redatelja Ola Parkera, Karta za raj (Ticket to Paradise, 2022.) u kojoj je glumio s Julijom Roberts te njegov deveti redateljski projekt, sportska drama The Boys in the Boat (2023.).

Tko su ostalih četvero glumaca koji su si skoro uništili karijeru lošom ulogom pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.