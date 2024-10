Ova hrvatska kreativna agencija u finalu je izbora za prestižnu globalnu nagradu Music Cities Awards

Music Cities Awards je globalno natjecanje osmišljeno da nagrađuje najistaknutije primjene glazbe za gospodarski, društveni, ekološki i kulturni razvoj širom svijeta i ove godine kreativna agencija iz Zagreba 4:AM agency je u finalu u čak 2 kategorije.

Nagrade Music Cities Awards predstavljaju globalnu platformu za projekte koji koriste glazbu kao alat za unapređenje gradova u ekonomskom, društvenom, okolišnom i kulturnom smislu.

PR Foto: PR

Organizator ovog prestižnog natjecanja je Music Cities Events (dio Sound Diplomacy), međunarodno priznato tijelo koje promovira transformativni utjecaj glazbe na urbane sredine. Natjecanje obuhvaća 11 kategorija, od nagrađivanja “Najboljeg globalnog glazbenog grada” do prepoznavanja inicijativa koje rade na spoju glazbe i tehnologije, raznolikosti, angažmana mladih, održivosti, nekretnina, zdravstva, turizma, noćne ekonomije, planiranja gradova i drugih.

4:AM kreativna agencija iz Zagreba više od 20 godina djeluje u području glazbe, kulture, umjetnosti, organizacije različitih festivala i PR-a, te oblikuje urbano bilo Zagreba kroz projekte kao što su RNB Confusion, Sutra Je Subota, Food Truck Festival, Radionica 32, Spotlight, FRKA i sl. Na kulturnim događanjima u organiziciji kreativne agencije 4:AM svake godine prođe preko 50 000 posjetitelja.

Doprinos razvoju hrvatske kulturne i društvene scene prepoznato je od strane Music Cities Awards ulaskom 4:AM agencije u uži (finalni) izbor za koji se natjecalo 300 kandidata iz čitavog svijeta. 4:AM agency predstavlja Hrvatsku kao nominirani projekt u čak dvije kategorije „Best Night-Time Economy Initiative“ i „Best Initiative Using Music for Economic, Social or Community Development“.

Svečana dodjela nagrada Music Cities Awards održati će se tijekom konferencije Music Cities Convention u Rijadu, Saudijska Arabija, od 7. do 9. prosinca 2024. na kojima će kao predstavnik Hrvatske sudjelovati i 4:AM agencija.

PR Foto: PR

S više od 300 kandidata iz 19 zemalja sa šest kontinenata, ovogodišnje natjecanje ističe ključnu ulogu koju glazba igra u oblikovanju kulturnog, gospodarskog i društvenog tkiva gradova. Proces odabira vodio je globalni žiri sastavljen od 10 stručnjaka koji rade na čelu razvoja gradova kroz glazbu.

Iza 4:AM agencije iz Zagreba stoje Adnan Mehmedović, Admir Mehmedović i Josipa Bračanov koji svojim događanjima već dugi niz godina obogaćuju kulturni, umjetnički, glazbeni i društveni život Zagreba kroz mnogobrojne projekte.

Više o Music Cities Awards:

https://www.musiccitiesevents.com/awards

Više o 4:AM kreativnoj agenciji:

www.4amagency.com