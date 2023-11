Lažemo li više u stvarnom životu ili kada glumimo? Na to pitanje odgovore traže kandidati u Školi glume Darije Lorenci

Troje kandidata koji su pobijedili na nagradnom natječaju Otkrij svoj talent započeli su edukaciju u Školi glume naše poznate i dobro glumački potkovane Darije Lorenci.

Kako bi osvojili 12 besplatnih sati edukacije iz glume, prijavljeni kandidati odgovarali su na pitanje "Lažemo li više u stvarnom životu ili kada glumimo?". To je pitanje i koje se često mota po glavi Darije Lorenci te je željela saznati kakva su razmišljanja kandidata kojima je gluma jako važna u životu.

Osim promišljanja o tom pitanju, Daria će s kandidatima raditi i usmjeravati ih na što bolje improvizacije koje su za glumu vrlo važne. Improvizacije će također biti važne kako bi kandidati osvijestili situacije iz života u kojima ipak posežu za lažima, a da toga možda nisu ni svjesni. U 12 sati besplatne poduke kandidati će vježbama tijela, glasa, pažnje, improvizacije, pisanjem i monolozima osjetiti kreativnost potrebnu za glumu. Radit će se i na postizanju uvjerljivosti.

"Smatram da glumci ne lažu na pozornici, nego žele što jasnije vjerodostojnije prikazivati stvarne situacije u stvarnom životu", rekla je Lucija.

"Mislim da je svaki dan nova predstava, a tek kad dođemo na scenu i kada glumimo, tek smo onda iskreni", dodao je Stjepan .

"Definitivno u stvarnom životu više glumimo jer nastojimo sakriti puno stvari koje su ljudske i potpuno prirodne", zaključila je Lora.

Troje odabranih kandidata ima glumačko iskustvo, odnosno ovo im nije prvi susret sa školom glume, stoga mentorica Daria ne sumnja da će im ovo iskustvo koristiti, možda i kako bi pomaknuli neke svoje granice.

"Za glumu je vrlo važno upoznati sebe i to je onda prva postaja na kojoj možemo osvijestiti svoje tijelo, kako stoji, što mi poručujemo svojim gestama, glasom, mimikom. To već odaje neki karakter, a u glumi se, naravno, pokušavamo približiti i nekim drugim karakterima", govori nam mentorica Daria.

Daria je pokušala dati i odgovor na pitanje za kojim u projektu Otkrij svoj talent tragaju i mentori i kandidati. Je li za savladavanje neke umjetnosti važno biti talentiran ili uspjeti mogu i oni koji jako puno rade na tome?

"Mislim da je interes za nešto zapravo talent. Naravno, postoji i ono kada je zbilja netko darovit, kad ga gledaš pa kažeš: 'Gle, on to radi drukčije nego što bi to netko drugi mogao', ali ja stvarno jako vjerujem u rad i mislim da kada imaš interes, uz njega dolazi i motivacija, što bi značilo da ćeš puno raditi da bi ostvario ono do čega ti je stalo", podijelila je svoje razmišljanje Daria.

Partner na projektu je Telemach, koji podupire mlade koji žele razvijati svoj talent.

Daria Lorenci Flatz rođena je u Sarajevu, a u Zagreb se seli 1992. godine zbog ratnih okolnosti u rodnom gradu. Maturirala je na Četvrtoj gimnaziji u Zagrebu. Iako Akademiju dramske umjetnosti upisuje u drugom pokušaju, jedna je od najnagrađivanijih hrvatskih kazališnih, filmskih i televizijskih glumica. 2011. godine briljira u naslovnoj ulozi Marije Jurić Zagorke u predstavi "Zagorka" Ivice Boban i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

U rujnu 2011. godine postala je članicom drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tijekom rada u HNK-u Zagreb ostvaruje brojne uloge, a posebno je uspješna bila kao Lulu u "Luli" (r. Jernej Lorenci) i Nataša Ivanovna u "Tri sestre".

Nakon velikog uspjeha filma za koji je nagrađena Zlatnom arenom "Oprosti za kung fu" igra manje uloge u uspješnim filmovima "Sve džaba" Antonija Nuića i "Armin" Ognjena Sviličića. Glavne uloge igra u filmovima "Teško je biti fin" Srđana Vuletića, "Iza stakla" Zrinka Ogreste i "Neka ostane među nama" Rajka Grlića. Slijede brojne uloge u mnogim hrvatskim filmovima. Igra glavnu ulogu u filmu "Mater" Jure Pavlovića, za koji dobiva svoju drugu Zlatnu arenu.

2023. godine sudjeluje u Plesu sa zvijezdama s mentorom Ivanom Jarnecom i osvaja drugo mjesto. Sudjeluje u brojnim televizijskim projektima, a jedan je od najpoznatijih aktualna serija "Kumovi".

