Kako su novinarke razotkrile moćnog producenta i najveći seksualni skandal filmskog svijeta?

Prošlo je pet godina otkad su novinarke New York Timesa Megan Twohey i Jodi Kantor razotkrile najveći seksualni skandal filmskog svijeta i dotad moćnog holivudskog producenta Harveya Weinsteina. Sada je vrijeme za njihovu stranu priče.

PR Foto: PR

5. listopada 2017. godine objavljen je prvi članak u kojemu su Kantor i Twohey otkrile niz navoda o seksualnim uznemiravanjima i napadima na žene od strane suvlasnika filmskog studija The Weinstein Company Harveya Weinsteina, a ti su navodi otkrivali nedjela činjena dva desetljeća unatrag.

U članku su izneseni detalji o novcu kojim je plaćano zataškavanje seksualnih napada spomenutog predatora, kao i osobne izjave glumica koje su Weinsteina optuživale za seksualne napade bez njihovog pristanka. Članak je doveo ne samo do toga da je 82 žena javno istupilo s optužbama protiv Weinsteina, ne samo do njegovog odlaska iz vlastite producentske tvrtke The Weinstein Company već i do pravomoćne presude zatvorskom kaznom od 23 godine zbog silovanja.

PR Foto: PR

#MeToo i izdanje knjige

Slučaj je potaknuo pokrete #MeToo i #TimesUp i zauvijek je promijenio Hollywood. Knjiga She said je objavljena 10.9.2019. hrvatski prijevod se pojavio 2020.

Fokus filma She Said nije sam Harvey Weinstein, njegove žrtve, niti sam skandal, već je riječ je o ženskom novinarskom timu koji je ustrajao usprkos prijetnjama sudskim tužbama i zastrašivanju, a priča filma je ispričana na proceduralni način, kao u filmovima Spotlight i All the President’s Men.

PR Foto: PR

Glumačka ekipu čine: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Andre, Braugher, Samantha Morton, Tom Pelphrey, Patricia Clarkson...

Zanimljivo je, da je koproducent filma je Plan B, produkcijska kuća Brada Pitta. Na dugom popisu žena koje su progovorile o uznemiravanju od strane Weinsteina našla se i Gwyneth Paltrow. Ona navodi da joj se Weinstein neumjesno nabacivao, a njezin tadašnji dečko Brad Pitt suprotstavio se Weinsteinu kako bi ju zaštitio.



Film je režirala Maria Schrader koja je pobudila interes velikih studija nakon hvaljene režije Netflixove serije Unorthodox za koju je osvojila nagradu Emmy, dok je za scenarij je zaslužna oskarovka Rebecca Lenkiewicz.